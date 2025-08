Chính trị GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXIII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (NHIỆM KỲ 2025 - 2030): Xây dựng môi trường an ninh, an bình và thân thiện Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXII trình Đại hội lần thứ XXIII xác định nhiều định hướng lớn, bao quát toàn diện các mặt đời sống chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh. Trong đó, một mục tiêu rất đáng chú ý là "xây dựng môi trường an ninh, an bình và thân thiện", yếu tố được xem như nền móng vững chắc để thành phố phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Công an xã Hà Nha diễu hành sau lễ ra quân tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: XUÂN VĨNH

Từ an bình đến đời sống văn hóa đô thị lành mạnh

Đà Nẵng là một đô thị đặc biệt, có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh và kinh tế vùng Duyên hải miền Trung. Do đó, việc giữ vững môi trường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là điều kiện tiên quyết để bảo vệ thành quả phát triển và tạo sức hút đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, quân sự, biên phòng trong chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng mô hình “thành phố an toàn thông minh”, tích hợp các hệ thống giám sát - cảnh báo - phản ứng nhanh đối với các tình huống về an ninh trật tự, an ninh mạng, an ninh phi truyền thống.

Cùng với đó là tăng cường công tác quản lý địa bàn, cư trú, đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, ma túy, mại dâm trá hình. Đây là những vấn đề vốn đang tiềm ẩn trong lòng một đô thị du lịch năng động như Đà Nẵng.

Một thành phố không những chỉ cần “an ninh” mà còn phải “an bình”, tức là nơi mà người dân được sống trong sự yên ổn, hài hòa cả về thể chất lẫn tinh thần.

Đối với những khu vực đô thị trung tâm, nhất là các phường của thành phố, cần tiếp tục duy trì hình ảnh “thành phố không tiếng còi xe”, mở rộng các tuyến phố đi bộ, không gian sinh hoạt cộng đồng và các công viên văn hóa; kiên trì tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị, nếp sống nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng xử lịch sự nơi công cộng.

Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cấp khu dân cư, khơi dậy tình làng nghĩa xóm, phát huy vai trò tổ dân phố, chi hội đoàn thể... cũng là giải pháp tạo dựng sự an bình từ chính nền tảng cộng đồng. Từ đó, nâng cao chất lượng sống, giảm áp lực tâm lý và tạo sự hài lòng cho người dân, đúng với tinh thần “lấy người dân làm trung tâm” như dự thảo Báo cáo chính trị đã nhấn mạnh.

Thành phố thân thiện, bản sắc văn hóa trong lòng đô thị hiện đại

Một trong những điểm cộng lâu nay của Đà Nẵng trong mắt du khách và nhà đầu tư chính là hình ảnh “thành phố thân thiện”. Tuy nhiên, để giá trị đó không chỉ là cảm nhận cá nhân mà trở thành tài sản xã hội bền vững, thành phố cần có chiến lược cụ thể.

Thân thiện không chỉ là thái độ của cán bộ công chức với dân, của người bán hàng với khách, mà còn là cách hệ thống chính trị tương tác với người dân thông qua cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công chất lượng, số hóa các thủ tục, tiếp nhận và giải quyết phản ánh một cách nhanh chóng, minh bạch.

Cần có thêm những chương trình đào tạo kỹ năng giao tiếp, ứng xử thân thiện cho đội ngũ lao động trong ngành du lịch, giao thông, thương mại… Đồng thời xây dựng các biểu tượng văn hóa mới mang “chất Đà Nẵng” vừa hiện đại, vừa gần gũi, dễ nhận diện và dễ truyền thông ra thế giới.

Những vấn đề cần quan tâm

Trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXII trình Đại hội lần thứ XXIII đã nêu: “Nghiên cứu, cụ thể hóa các tiêu chí, chuẩn mực, đặc trưng thành phố Đà Nẵng và con người xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu bản sắc, nhân văn, sáng tạo, tri thức cao, văn hóa cao, thu nhập cao, quản trị cao, chất lượng cuộc sống cao”. Để hiện thức hóa nội dung này, cần quan tâm chú trọng một số vấn đề liên quan.

Công an xã Đại Lộc ra quân cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào sáng 1/8/2025. Ảnh: Đ.L

Theo đó, đưa nội dung “xây dựng môi trường an ninh, an bình và thân thiện” thành một chương trình hành động riêng, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cụ thể, có chỉ số đo lường đánh giá định kỳ. Thiết lập “Bộ chỉ số an ninh - an toàn - thân thiện” của thành phố Đà Nẵng theo mô hình quản trị đô thị hiện đại.

Huy động vai trò của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, trường học, cộng đồng dân cư trong việc duy trì và lan tỏa văn hóa ứng xử văn minh, thân thiện. Tăng cường đối thoại, lấy ý kiến người dân, đặc biệt là các nhóm dễ tổn thương (người già, phụ nữ, người khuyết tật, người lao động nhập cư) để xây dựng các chính sách an sinh, an toàn xã hội phù hợp.

Có thể nói, mục tiêu “xây dựng môi trường an ninh, an bình và thân thiện” như Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXII trình Đại hội lần thứ XXIII đã được công bố, cần được cụ thể hóa bằng hành động đồng bộ, xuyên suốt trong mọi lĩnh vực quản lý nhà nước và đời sống xã hội. Đó cũng là cách để Đà Nẵng tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong trong công cuộc đổi mới, xứng đáng là “thành phố đáng sống” không chỉ cho hôm nay, mà còn cho cả tương lai dài lâu.