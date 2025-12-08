Thế giới Hàng Mỹ trước nguy cơ bị tẩy chay tại Ấn Độ ĐNO - Loạt tập đoàn đa quốc gia của Mỹ như McDonald’s, Coca-Cola, Amazon và Apple đang đối mặt làn sóng kêu gọi tẩy chay tại Ấn Độ sau khi Mỹ tuyên bố áp thuế 50% lên hàng hóa nhập từ nước Nam Á này.

Người tiêu dùng ngồi bên ngoài cửa hàng McDonald's ở Mumbai (Ấn Độ). Ảnh: Reuters/Francis Mascarenhas



Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới, lâu nay là “thị trường vàng” để các thương hiệu Mỹ nhắm đến nhóm người tiêu dùng giàu có. Nhiều người trong số họ vẫn say mê các nhãn hiệu quốc tế được coi là biểu tượng của sự thăng tiến trong xã hội.

Bởi vậy, không khó hiểu khi WhatsApp của Meta sở hữu lượng người dùng lớn nhất toàn cầu tại Ấn Độ; Domino’s Pizza có số cửa hàng nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác; Pepsi và Coca-Cola chiếm ưu thế trên kệ hàng; Apple và Starbucks luôn thu hút những hàng dài khách xếp hàng chờ khuyến mãi hay khai trương.

Tuy chưa thấy rõ tác động tới doanh số, phong trào “người Ấn Độ dùng hàng Ấn Độ” đang lan rộng trên mạng xã hội lẫn ngoài đời thực.

Theo ghi nhận của Reuters, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp như Manish Chowdhary, đồng sáng lập Wow Skin Science (Ấn Độ) kêu gọi hỗ trợ nông dân và các công ty khởi nghiệp nội địa để biến hàng “Made in India” thành xu hướng toàn cầu, lấy cảm hứng từ thành công của Hàn Quốc với dấu ấn mỹ phẩm và ẩm thực.

Chowdhary không ngần ngại chỉ ra thực tế đáng suy ngẫm: “Chúng ta phải xếp hàng để mua sản phẩm đến từ hàng ngàn dặm xa xôi, không tiếc chi tiền cho những thương hiệu mà chúng ta không sở hữu, trong khi các nhà sản xuất của chính chúng ta lại phải chật vật tìm kiếm sự chú ý ngay trên quê nhà”.

Tương tự, Rahm Shastry, CEO dịch vụ tài xế theo yêu cầu DriveU, thúc giục phát triển các nền tảng công nghệ “phiên bản Ấn Độ” của Twitter, Google, YouTube, tương tự mô hình Trung Quốc.

Công bằng mà nói, các công ty bán lẻ Ấn Độ vẫn tạo ra sự cạnh tranh đáng gờm cho những thương hiệu ngoại như Starbucks ngay tại thị trường trong nước, nhưng việc vươn ra toàn cầu lại là thách thức lớn.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng tranh thủ thời điểm này để khơi dậy tinh thần tự cường, khi ông nhấn mạnh các công ty công nghệ Ấn Độ lâu nay tạo ra sản phẩm phục vụ thế giới nhưng giờ là lúc cần phải ưu tiên hơn cho nhu cầu trong nước. Thông điệp này không khác gì lời ủng hộ gián tiếp phong trào hạn chế dùng hàng ngoại.

Tổ chức Swadeshi Jagran Manch, có liên hệ với đảng cầm quyền Bharatiya Janata, gần đây tổ chức nhiều cuộc tuần hành nhỏ khắp Ấn Độ, kêu gọi người dân lựa chọn sản phẩm nội địa. Họ phát tán danh sách trên WhatsApp, liệt kê các thương hiệu Ấn Độ có thể thay thế xà phòng, kem đánh răng hay nước giải khát ngoại nhập.

Trên mạng, một chiến dịch mang tên “Tẩy chay chuỗi đồ ăn ngoại” với logo McDonald’s và nhiều nhà hàng Mỹ khác đang được chia sẻ rộng rãi.

Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục. Tại Lucknow, Rajat Gupta (37 tuổi) vẫn thưởng thức ly cà phê 49 rupee ở McDonald’s và cho rằng “thuế quan là chuyện ngoại giao, cà phê thì không nên bị kéo vào”.

Đáng chú ý là ngay giữa cao trào kêu gọi tẩy chay, đầu tuần này, hãng xe điện Tesla (Mỹ) vẫn khai trương showroom thứ hai tại New Delhi (Ấn Độ), với sự hiện diện của cả quan chức thương mại Ấn Độ và Đại sứ quán Mỹ. Hình ảnh này cho thấy, giữa những khẩu hiệu tẩy chay, thực tế thương mại song phương vẫn đan xen lợi ích và khó tách rời.