Giáo dục - Việc làm Hành trang tiếp sức sinh viên nghèo ĐNO - Từ sự phối hợp giữa Trường Cao đẳng Đà Nẵng và Passerelles Numériques Việt Nam (PNV), nhiều sinh viên nghèo được hỗ trợ học bổng công nghệ thông tin (CNTT), có hành trang và việc làm ổn định sau khi ra trường.

Sinh viên tham gia chương trình đào tạo ngành CNTT do Trường Cao đẳng Đà Nẵng và PNV phối hợp thực hiện. Ảnh: X.S

Nhìn Hồ Văn Đàn (SN 2006, sinh viên năm thứ 2 Trường Cao đẳng Đà Nẵng) tự tin thuyết trình bài tập nhóm hoàn toàn bằng tiếng Anh trước giảng viên và bạn bè, ít ai nghĩ một năm trước, em là cậu sinh viên rụt rè, đặc biệt… sợ nói chuyện với người lạ.

Hồ Văn Đàn là con cả trong một gia đình người Bru-Vân Kiều ở vùng cao tỉnh Quảng Trị. Hoàn cảnh gia đình vất vả, bố mẹ làm nông, Đàn và em trai nỗ lực học hành. Trong những năm học tại ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh, Đàn có dịp tìm hiểu và kết nối PNV.

Năm 2024, Hồ Văn Đàn trở thành sinh viên chương trình đào tạo hệ cao đẳng CNTT do Trường Cao đẳng Đà Nẵng và PNV phối hợp giảng dạy.

Sinh viên được học kỹ năng mềm, tiếng Anh trong chương trình đào tạo ngành CNTT. Ảnh: XUÂN SƠN

Một trường hợp khác theo học từ chương trình trên là Lê Thị Bích Quyên (SN 2004, sinh viên năm cuối). Quyên quê tỉnh Gia Lai, vì gia đình khó khăn nên em tạm dừng việc học, đi làm thêm phụ gia đình. Giữa lúc bấp bênh, em được kết nối với PNV và may mắn nhận học bổng toàn phần ngành CNTT tại Trường Cao đẳng Đà Nẵng.

Vượt qua lo ngại ban đầu cùng sự động viên của gia đình, Quyên một mình ra Đà Nẵng học tập. “Mục tiêu của em là tiếp tục học tập và xa hơn là có công việc ổn định để lo cho bản thân và gia đình”, Quyên nói. Hiện tại, Quyên thực tập ở một công ty trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Nhiều sinh viên người dân tộc thiểu số được PNV tài trợ học bổng ngành CNTT tại Trường Cao đẳng Đà Nẵng. Ảnh: X.S

Hiện có 118 sinh viên theo học chương trình đào tạo hệ cao đẳng CNTT do Trường Cao đẳng Đà Nẵng và PNV phối hợp thực hiện, 1/3 trong số này là người dân tộc thiểu số.

Khi hoàn tất chương trình học, các em nhận bằng cao đẳng do Trường Cao đẳng Đà Nẵng cấp và chứng chỉ quốc tế do Passerelles Numériques cấp. Chương trình đào tạo trên được hai bên phối hợp thực hiện từ năm 2017.

Giai đoạn 2010 - 2019, PNV phối hợp Đại học Đà Nẵng cung cấp chương trình đào tạo trung cấp CNTT trong vòng 2 năm cho sinh viên. Toàn bộ chi phí học bổng, đào tạo, ăn ở và sinh hoạt được tài trợ bởi PNV. Từ năm 2010 đến nay, gần 700 sinh viên trên cả nước được hỗ trợ từ chương trình này.

Theo PNV, từ tháng 1 đến tháng 8 hằng năm, chương trình tổ chức xét tuyển tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên gồm: Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai và Kon Tum, với các nội dung như giới thiệu chương trình và định hướng nghề nghiệp CNTT; thi logic, Toán và tiếng Anh; phỏng vấn cá nhân và khảo sát gia cảnh.

Bà Võ Hoàng Thùy Trang, Giám đốc quốc gia PNV cho hay: “Mục đích của chương trình là giúp người trẻ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục con đường học tập bậc cao đẳng và được trau dồi kỹ năng sống, phát triển bản thân”.

Lễ tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành CNTT do Trường Cao đẳng Đà Nẵng và PNV thực hiện. Ảnh: X.S

Thầy Hồ Viết Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng cho biết, quá trình đào tạo, Trường Cao đẳng Đà Nẵng dạy các học phần chuyên môn liên quan cho sinh viên, phía PNV tham gia hướng dẫn kỹ năng mềm và ngoại ngữ.

Bên cạnh đó, nhà trường và PNV liên kết các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức các workshop học thuật, giao lưu, định hướng nghề nghiệp, tham quan doanh nghiệp, đào tạo chuyên ngành… để sinh viên tích lũy kinh nghiệm thực tế. Đó là những nền tảng, hành trang giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như Đàn, như Quyên... vững tin vào hành trình học tập và phát triển tương lai.

“ Nhiều sinh viên khi mới nhập học còn chưa có kiến thức về CNTT, nhưng sau 3 năm được đào tạo, đến khi tốt nghiệp, các em đã thành thạo kiến thức và các kỹ năng mềm. Đó là hành trang để các em tự tin phỏng vấn tìm việc, thích ứng nhanh với môi trường làm việc. Hầu hết các em tìm được công việc ổn định sau tốt nghiệp. Thầy Hồ Viết Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng

[VIDEO] - Hỗ trợ học bổng ngành CNTT cho sinh viên tại Trường Cao đẳng Đà Nẵng: