Thể thao Hấp dẫn Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc khu vực miền Trung Ngày 27/10, Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 khu vực miền Trung khởi tranh tại Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng. Đây là lần thứ 4 liên tiếp Đại học Đà Nẵng đăng cai tổ chức giải.

Trận đấu giữa Đại học Đà Nẵng (áo trắng) và Trường Đại học Yersin Đà Lạt diễn ra sôi nổi. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Qua 3 lần diễn ra thành công, Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc mang đến sức hút lớn, là sân chơi hấp dẫn được các sinh viên mong chờ nhất trong năm. Năm nay, giải tiếp tục diễn ra tại 3 khu vực gồm: miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Kết thúc vòng loại, 8 đội nam và 6 đội nữ xuất sắc giành quyền dự vòng chung kết tại Thành phố Hồ Chí Minh.

13 đội góp mặt

Tại khu vực miền Trung, giải có sự tranh tài của 13 đội.

Trong đó, 8 đội bóng nam gồm: Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Trường Đại học Vinh, Đại học Duy Tân, Đại học Huế, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Trường Đại học FPT Đà Nẵng, Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.

5 đội bóng nữ gồm: Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Duy Tân, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.

Các đội nam chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn 4 đội dẫn đầu 2 bảng vào thi đấu bán kết, chung kết. Trong khi đó, các đội nữ thi đấu vòng tròn một lượt xếp hạng. Kết thúc giải, đội vô địch nội dung dành cho nam và đội vô địch nội dung dành cho nữ giành vé dự vòng chung kết.

Với lợi thế sân nhà, Đại học Đà Nẵng được đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch ở cả 2 nội dung dành cho nam và nữ. Thực tế, qua 3 lần tổ chức, các đại diện của Đại học Đà Nẵng đều giành chức vô địch khu vực miền Trung và tấm vé dự vòng chung kết. Trong đó, đội nam Đại học Đà Nẵng tạo dấu ấn mạnh mẽ khi giành chức vô địch toàn quốc năm 2023. Năm 2024, đội giành hạng Ba chung cuộc.

Năm nay, lực lượng của đội nam Đại học Đà Nẵng được đánh giá cao. Với quy định mỗi đội được đăng ký một vận động viên chuyên nghiệp từng tham gia giải bóng rổ Việt Nam (VBA) hoặc giải bóng rổ vô địch quốc gia, Đại học Đà Nẵng tăng cường tay ném Trương Văn Đại.

Vận động viên này là gương mặt quen thuộc trong làng bóng rổ Đà Nẵng, từng thi đấu nhiều giải chuyên nghiệp, đóng góp vào thành công của các đội bóng rổ trẻ Đà Nẵng. Sự xuất hiện của Trương Văn Đại sẽ giúp Đại học Đà Nẵng gia tăng khả năng tấn công mạnh mẽ.

Ngoài ra, đội bóng này còn có những vận động viên tài năng vừa cùng đội bóng rổ U20 nam Đà Nẵng giành huy chương Đồng Giải vô địch bóng rổ U20 nam quốc gia 2025 gồm: Hoàng Hải Đăng, Lê Trung Bảo khang, Châu Hoàng Việt.

Vận động viên Trương Văn Đại cho hay: “Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc là sân chơi hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao nên tôi rất vui vì được chọn tham dự. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để cùng Đại học Đà Nẵng hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch”.

Sôi nổi tranh tài

Với sự quyết tâm của các đội bóng tham dự, lượt trận đầu tiên của giải đã diễn ra sôi nổi, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt cho khán giả.

Ở nội dung dành cho nam, trong ngày ra quân, đương kim vô địch Đại học Đà Nẵng thị uy bằng chiến thắng cách biệt với tỷ số 68-16 trước Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

Ở nội dung dành cho nữ, Trường Đại học Vinh vượt qua Đại học Duy Tân với tỷ số 37-10; Đại học Đà Nẵng thắng Đại học Huế với tỷ số 44-21.

PGS.TS Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức giải khu vực miền Trung cho hay, lượt trận đầu tiên diễn ra sôi nổi là tín hiệu cho những màn tranh tài bùng nổ cảm xúc phía trước. Giải không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh mà còn nhằm nâng cao ý thức rèn luyện thể chất trong sinh viên. Đây cũng là cơ hội để các trường đại học giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và cùng phát triển phong trào thể thao học đường.

“Với việc lần thứ 4 liên tiếp đăng cai vòng loại khu vực miền Trung, Đại học Đà Nẵng tiếp tục khẳng định uy tín trong công tác tổ chức các giải đấu thể thao sinh viên. Các trận đấu của giải diễn ra đến ngày 31/10. Cơ sở vật chất của Đại học Đà Nẵng đảm bảo giải diễn ra thành công”, PGS.TS Lê Thành Bắc nhấn mạnh.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải, các trận đấu tại giải đã tạo nên không khí thi đua thể thao sôi nổi. Thành phố khuyến khích, tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị, địa phương đăng cai tổ chức giải đấu. Qua đó, không chỉ tìm kiếm những tài năng thể thao mới mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, trung thực, cao thượng.