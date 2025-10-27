Thể thao Khởi tranh Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc khu vực miền Trung ĐNO - Ngày 27/10, Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2025 khu vực miền Trung khởi tranh tại Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng. Đây là lần thứ 4 liên tiếp Đại học Đà Nẵng đăng cai tổ chức giải.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải tặng cờ lưu niệm cho các đội dự giải. Ảnh: THÀNH DANH

Giải do Vụ Giáo dục thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Công ty CP thể thao giải trí Max Sports (MSE), Công ty CP thương mại và nội dung số Việt (Vietcontent) phối hợp tổ chức. Qua 3 lần diễn ra thành công, giải mang đến sức hút lớn, là sân chơi hấp dẫn được sinh viên mong chờ nhất trong năm.

Năm nay, giải tiếp tục diễn ra tại 3 khu vực: miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Kết thúc vòng loại, 8 đội nam và 6 đội nữ xuất sắc giành quyền dự vòng chung kết tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại khu vực miền Trung, giải có sự tranh tài của 13 đội. Trong đó, 8 đội bóng nam gồm: Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Trường Đại học Vinh, Đại học Duy Tân, Đại học Huế, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Trường Đại học FPT Đà Nẵng, Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.

5 đội bóng nữ gồm: Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Duy Tân, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.

Các đội dự lễ khai mạc giải. Ảnh: THÀNH DANH

Các đội nam chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 4 đội dẫn đầu 2 bảng vào thi đấu bán kết, chung kết. Trong khi đó, các đội nữ thi đấu vòng tròn một lượt xếp hạng. Kết thúc giải, 2 đội nam, nữ vô địch giành vé dự vòng chung kết.

PGS.TS Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức giải khu vực miền Trung cho hay, giải không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh mà còn nhằm nâng cao ý thức rèn luyện thể chất trong sinh viên. Đây cũng là cơ hội để các trường đại học giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và cùng phát triển phong trào thể thao học đường.

“Lần thứ 4 liên tiếp đăng cai vòng loại khu vực miền Trung, Đại học Đà Nẵng tiếp tục khẳng định uy tín trong công tác tổ chức các giải đấu thể thao sinh viên. Các trận đấu của giải diễn ra đến ngày 31/10. Cơ sở vật chất của Đại học Đà Nẵng bảo đảm giải diễn ra thành công”, PGS.TS Lê Thành Bắc chia sẻ.

Trận đấu giữa Đại học Đà Nẵng (áo trắng) và Trường Đại học Yersin Đà Lạt diễn ra sôi nổi. Ảnh: THÀNH DANH

Sau lễ khai mạc, màn tranh tài giữa Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Yersin Đà Lạt diễn ra sôi nổi với nhiều pha bóng đẹp mắt. Kết quả, đương kiêm vô địch Đại học Đà Nẵng thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng đối thủ với tỷ số 68-16.

Ở nội dung dành nữ, Trường Đại học Vinh vượt qua Đại học Duy Tân với tỷ số 37-10; Đại học Đà Nẵng thắng Đại học Huế với tỷ số 44-21.