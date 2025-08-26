Chính trị HĐND lâm thời phường Hải Vân thông qua 5 nghị quyết ĐNO - Sáng 26/8, HĐND lâm thời phường Hải Vân (thành phố Đà Nẵng) tổ chức kỳ họp thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá tình hình hoạt động trong thời gian qua; đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 và quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Thời gian qua, HĐND phường tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy; tập trung giám sát vào các hoạt động vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, hành chính công; chăm lo an sinh xã hội và công tác chuẩn bị đại hội của các chi bộ… tạo tiền đề thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của địa phương.

Chủ tọa điều hành kỳ họp HĐND phường Hải Vân. Ảnh: KIM HIẾU

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến và thông qua 5 nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu phân bổ biên chế, số lượng người làm việc cho các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường Hải Vân năm 2025; Phương án về chuyển đổi thôn thành tổ dân phố và đổi tên tổ dân phố do trùng tên; Nghị quyết về Quy chế làm việc; Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2025 và nội quy kỳ họp của HĐND phường, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hải Vân Hoàng Thanh Hòa, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, điều hành; tập trung cao độ cho việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2025, trọng tâm là thực hành tiết kiệm, đầu tư có hiệu quả, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân.