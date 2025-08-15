Chính trị Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng: "Quyết tâm cao nhất để đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống" ĐNO - Chiều 15/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị đánh giá kết quả đại hội đảng cấp trên trực tiếp cơ sở và đảng bộ phường, xã nhiệm kỳ 2025 - 2030; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy và các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Công tác tổ chức đại hội bài bản, đúng quy định

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy cho biết, Đại hội đại biểu đảng bộ các xã, phường và đảng bộ trực thuộc Thành ủy diễn ra từ ngày 9/7 và kết thúc vào ngày 5/8/2025, hoàn thành trước thời hạn theo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gần một tháng.

Sau khi kết thúc đại hội, Ban Chấp hành đảng bộ 97 xã, phường và đảng bộ trực thuộc đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất để thông qua quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, kế hoạch công tác toàn khóa của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy viên, ủy ban kiểm tra cấp ủy bảo đảm phù hợp với năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới...

Các đồng chí lãnh đạo dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân quán triệt một số nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 50-CT/TW. Đại diện các đảng bộ tham luận nêu bật những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ ở cấp mình.

Khẩn trương đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, kết quả đại hội đảng bộ các cấp vừa qua khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sát sao của Thành ủy; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Để phát huy kết quả đại hội và triển khai thắng lợi các nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, cơ quan, địa phương, đơn vị khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện văn kiện đại hội đảng bộ cấp mình, nhất là rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu tại nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, đảm bảo phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị và yêu cầu đổi mới, phát triển của thành phố, bảo đảm khả thi và hiệu quả.

Trên cơ sở đó, tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa chất lượng, đúng tiến độ. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy tiếp tục thực hiện hiệu quả; bổ sung, chỉ định kịp thời cấp ủy, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra cấp ủy còn thiếu; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là kỹ năng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, chính quyền số.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ bảo đảm thiết thực, cụ thể, sát với đặc điểm từng loại hình tổ chức đảng. Cần tăng cường, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội.

Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, kỷ cương, hành động quyết liệt, Bí thư Thành ủy tin tưởng toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố sẽ quyết tâm, nỗ lực cao nhất để đưa nghị quyết của đại hội đảng các cấp nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương Đà Nẵng sau hợp nhất phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Trung ương và nhân dân.