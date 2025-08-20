Chính trị HĐND phường Tam Kỳ thông qua 5 nghị quyết tại kỳ họp thứ 2 ĐNO - Sáng 20/8, HĐND phường Tam Kỳ khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 để đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đến dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: K.NGÂN

Tại kỳ họp này, HĐND phường Tam Kỳ xem xét, thảo luận, quyết nghị những nội dung quan trọng đối với sự phát triển của địa phương; thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường.

Các nội dung bao gồm: giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho phường Tam Kỳ (sau sáp nhập); điều chuyển kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2025 của 3 phường (cũ): An Mỹ, An Xuân, Trường Xuân sang UBND phường Tam Kỳ (sau sắp xếp);

Giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường Tam Kỳ từ ngày 1/7. Chương trình giám sát của HĐND phường năm 2026 và dự toán kinh phí hoạt động của HĐND phường trong 6 tháng cuối năm 2025.

Các đại biểu thảo luận và tham gia đóng góp nhiều ý kiến sát với thực tiễn, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: K.NGÂN

Đại diện lãnh đạo UBND phường, các ban HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu, giải trình các vấn đề được đại biểu quan tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh ghi nhận những nỗ lực, đồng thời chia sẻ khó khăn của phường Tam Kỳ trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố thông tin tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng trên địa bàn thành phố và thông tin, định hướng những chủ trương, chính sách mới vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Đà Nẵng.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị HĐND phường Tam Kỳ cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lắng nghe, tiếp thu ý kiến cử tri và nhân dân thông qua nhiều kênh, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động. Với khối lượng công việc rất lớn hiện nay, HĐND phường cần quyết tâm cao, với tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh K.NGÂN

Với sự thống nhất cao của các đại biểu, kỳ họp thứ 2 HĐND phường Tam Kỳ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 thông qua 5 nghị quyết, làm cơ sở thực hiện các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tam Kỳ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan đề nghị UBND phường khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các nghị quyết, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành.

Các ban HĐND phường chủ động xây dựng kế hoạch giám sát chi tiết, bám sát các nội dung nghị quyết đã được kỳ họp thông qua; báo cáo các khó khăn, vướng mắc để kịp thời giải quyết, tháo gỡ trong quá trình thực hiện.