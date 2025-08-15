Quốc phòng - An ninh Mỗi người dân phường Tam Kỳ là một chiến sĩ bảo vệ an ninh Tổ quốc ĐNO - Sáng 15/8, tại phường Tam Kỳ đã diễn ra Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an phường Tam Kỳ ra quân trong ngày hội. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Theo Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ Đỗ Văn Minh, phường Tam Kỳ được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 phường An Mỹ, An Xuân và Trường Xuân. Từ năm 2024 đến nay, công an các phường đã kịp thời tham mưu Đảng ủy, UBND ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch quan trọng về đảm bảo an ninh trật tự (ANTT): phòng, chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy (PCCC), quản lý cư trú. Công tác tuyên truyền được đổi mới, đa dạng hóa với nhiều hình thức.

Lãnh đạo công an thành phố trao tặng lẵng hoa chúc mừng ngày hội. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Phường đã thành lập 22 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với hơn 80 thành viên. Tiêu biểu như mô hình “Ngày thứ năm nghe dân nói”, “Nhà tôi có bình chữa cháy”, “Camera an ninh”, “Tái hòa nhập cộng đồng 3+1”, “Trường học an toàn, không bạo lực học đường”, hay các “Tổ liên gia an toàn PCCC”….

Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ Đỗ Văn Minh chia sẻ thêm, khó khăn, áp lực, thách thức hiện nay là tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông (hơn 44.000 nhân khẩu) tạo nhiều áp lực đối với công tác đảm bảo ANTT của phường. Đòi hỏi cần sự chủ động hơn nữa trong dự báo, phòng ngừa và ứng phó.

Lãnh đạo thành phố trao bằng khen cho cán bộ xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật mà phường Tam Kỳ đạt được. Đồng thời nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền phường Tam Kỳ cần tập trung một số nội dung trọng tâm như tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng nâng cao chất lượng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở; thực hiện tốt phương châm “Mỗi người dân là một chiến sĩ bảo vệ ANTQ”.

Phường cần tăng cường củng cố, xây dựng lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở vững mạnh; bám sát địa bàn, gắn bó mật thiết với nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết tốt tình hình ANTT cơ sở; xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, là lực lượng nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”…

Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an thành phố trao bằng khen cho tập thể Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: HOÀNG LIÊN



"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tam Kỳ cần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của người dân trong bảo vệ ANTT; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý ANTT; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả và sáng tạo các mô hình mới; củng cố lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở; tăng cường phối hợp giữa công an - quân sự - mặt trận - các đoàn thể…" - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương nhấn mạnh.