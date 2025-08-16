Giáo dục - Việc làm Hệ thống giáo dục Martin và Ivy Global School hợp tác phát triển chương trình song bằng tú tài Việt - Mỹ ĐNO - Chiều 15/8, Hệ thống giáo dục chất lượng cao Martin (Martin Academy) và Trường Quốc tế Mỹ trực tuyến Ivy Global School (IGS) ký kết hợp tác phát triển chương trình Ươm mầm song ngữ cho học sinh mẫu giáo đến trung học phổ thông tại Martin Academy, thành phố Đà Nẵng.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Martin Academy và Trường Quốc tế trực tuyến Mỹ Ivy Global School vào chiều 15/8. Ảnh: XUÂN LAN

Tại buổi lễ, ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Martin, Hiệu trưởng Martin Academy và bà Nguyễn Trần Như Hoa, Giám đốc điều hành IGS ký kết biên bản hợp tác chiến lược phát triển lộ trình song bằng tú tài Việt - Mỹ, bắt đầu từ năm học 2025 - 2026.

Chương trình hợp tác bao gồm nền tảng học trực tuyến, chương trình chi tiết, tài liệu học tập, đào tạo giáo viên và chuyển giao chương trình của IGS cho Martin Academy. Đối với hệ Quốc tế, học sinh học song song chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tại Martin Academy và chương trình phổ thông Mỹ tại IGS (online).

IGS sẽ cấp bảng điểm cho học sinh Martin Academy từ mầm non đến lớp 8 và cấp bằng tú tài Mỹ cho học sinh hoàn thành chương trình trung học phổ thông. Học phí áp dụng tại Martin Academy chỉ bằng 25% bảng giá học phí IGS hiện hành tại Việt Nam (chỉ từ 7 triệu đồng/năm).

Bà Nguyễn Trần Như Hoa cho biết, IGS là trường liên cấp quốc tế trực tuyến của Mỹ, được thành lập tại bang Florida, đã được kiểm định bởi tổ chức giáo dục uy tín Cognia (Hoa Kỳ).

Hiện nay, IGS có tổng số hơn 2.500 học sinh tại 11 quốc gia (trong đó có Việt Nam từ năm 2021) theo học thông qua mô hình học trực tuyến hoặc học tại các trường đối tác.

Hệ thống giáo dục Martin được thành lập từ năm 1997, trụ sở tại đường Dũng Sĩ Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng), là một tổ chức giáo dục uy tín và tâm huyết, chuyên biệt trong việc đào tạo liên cấp từ mẫu giáo đến trung học phổ thông.

Chương trình học tại Martin Academy được thiết kế riêng biệt, kết hợp hài hòa giữa tinh hoa giáo dục Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế.

Ông Trần Quốc Bảo chia sẻ: “Martin Academy hân hạnh chào đón quý phụ huynh và các em học sinh đến với hành trình chất lượng cao, nơi mỗi học sinh được nuôi dưỡng trong một môi trường yêu thương, truyền cảm hứng và đề cao sự phát triển toàn diện.

Với chương trình đào tạo hiện đại, giáo viên tận tâm và phương pháp lấy học sinh làm trung tâm, chúng tôi cam kết mang đến một nền tảng vững chắc cho tương lai các em. Đặc biệt, lộ trình song bằng tú tài Việt - Mỹ tại Martin Academy sẽ mở ra cho các em cánh cửa rộng lớn đến các trường đại học danh tiếng trên toàn cầu trong tương lai”.