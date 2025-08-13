Giáo dục - Việc làm Hơn 2.500 giáo viên Đà Nẵng tham gia tập huấn giáo dục STEM, AI ĐNO - Sáng 13/8, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ tập huấn chương trình giáo dục STEM (giáo dục ứng dụng khoa học, công nghệ , kỹ thuật, toán học) và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 2.500 giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT.

Đông đảo giáo viên tham gia tập huấn về STEM và trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: NGỌC HÀ

Cấp mầm non, tiểu học, THCS được tập huấn về giáo dục STEM; cấp tiểu học, THCS, THPT được tập huấn về giáo dục ứng dụng AI trong chuyển đổi số. Riêng các giáo viên mầm non được tiếp cận với hệ thống phần mềm chuyển đổi số Schoolup.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Nguyễn Minh Thành, chương trình tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, giúp giáo viên nắm bắt xu hướng giáo dục hiện đại; tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào giảng dạy. Từ đó khơi gợi tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề cho học sinh.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Nguyễn Minh Thành phát biểu tại khóa tập huấn. Ảnh: NGỌC HÀ

Việc ứng dụng AI và các phần mềm chuyển đổi số cũng góp phần đổi mới phương pháp dạy học, quản lý, tạo môi trường học tập linh hoạt, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong ngành giáo dục, đáp ứng mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố.

Sau khóa tập huấn, ngành giáo dục thành phố sẽ tiếp tục tổ chức thêm những buổi đào tạo chuyên môn sâu để hỗ trợ giáo viên các cấp trong việc nâng cao năng lực giảng dạy, áp dụng hiệu quả công nghệ mới.

Chương trình tập huấn diễn ra trong hai ngày 13 và 14/8, với sự tham gia của 2.500 cán bộ, giáo viên các cấp học, bậc học và chuyên viên phụ trách giáo dục tại 93 xã, phường trên địa bàn thành phố.