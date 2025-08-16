Thứ Bảy, 16/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Thể thao

Hiếu Hoa – Quahaco FC vô địch Giải bóng đá truyền thống tranh cúp Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng

ĐẮC MẠNH 16/08/2025 19:21

ĐNO - Chiều 16/8, tại sân bóng đá Đầm Sen (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) đã diễn ra trận tranh hạng ba, trận chung kết và lễ bế mạc Giải bóng đá truyền thống tranh cúp Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng lần thứ XV - năm 2025.

VO DICH
Ban tổ chức trao Cúp vô địch cho đội bóng Hiếu Hoa - Quahaco FC. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Kết quả, sau 5 ngày thi đấu sôi nổi, đầy kịch tính và chuyên môn cao, đội bóng Hiếu Hoa - Quahaco FC xuất sắc giành chức vô địch sau chiến thắng 2-0 trước đội VS TRAVEL FC trong trận chung kết.

Ngoài giải nhất và Cúp vô địch, Ban tổ chức còn trao giải cho các cá nhân gồm: giải cầu thủ vua phá lưới và thủ môn xuất sắc nhất giải.

Giải do Ban Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức, thu hút sự tham gia của 8 đội bóng “phủi” hàng đầu của Đà Nẵng gồm: Hiếu Hoa - Quahaco FC; CITY Gold Tuấn Kiệt; Doanh nghiệp Hòa Xuân FC; Taxi Tiên Sa; VFAZ - CK STORE; V&V FC; VS TRAVEL FC và Thái Huy Bảo FC.

GIAI NHI BCA
Đội VS TRAVEL FC giành giải Nhì trong giải đấu. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đây là giải đấu thường niên do Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức hằng năm nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 38 năm ngày Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng phát hành số đầu tiên.

CK DN
Đội bóng Hiếu Hoa - Quahaco FC (áo đỏ) giành chức vô địch sau chiến thắng 2-0 trước đội VS TRAVEL FC trong trận chung kết. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Bài liên quan
(0) Bình luận
x
Xem thêm Thể thao
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Thể thao
      Hiếu Hoa – Quahaco FC vô địch Giải bóng đá truyền thống tranh cúp Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO