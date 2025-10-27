Môi trường Hồ Phú Ninh tiếp tục vận hành điều tiết nước từ 15 giờ chiều 27/10 ĐNO - Trưa 27/10, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam phát thông báo về việc vận hành, điều tiết nước hồ Phú Ninh lần thứ hai năm 2025 nhằm kiểm soát mực nước hồ, chủ động ứng phó diễn biến mưa lũ và bảo đảm an toàn cho hạ du.

Hồ Phú Ninh tiếp tục điều tiết qua tràn xả sâu với lưu lượng 30 đến 700m³/s từ chiều 27/10. Ảnh minh họa

Theo thông báo, mực nước hồ Phú Ninh lúc 12 giờ ngày 27/10 ở cao trình +30,27m.

Căn cứ Quy trình vận hành hồ và phương án ứng phó thiên tai năm 2025, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam sẽ điều tiết qua tràn xả sâu với lưu lượng từ 30m³/s đến 700m³/s. Thời điểm bắt đầu vận hành dự kiến từ 15 giờ ngày 27/10. Việc điều tiết được duy trì đến khi có thông báo mới thay thế.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ dự báo, trong khoảng thời gian từ 7 giờ ngày 27 đến 7 giờ ngày 28/10, mực nước sông Tam Kỳ tại trạm Tam Kỳ có thể đạt tối đa +1,5m, vẫn dưới mức báo động I (+1,7m).

Trước đó, ngày 21/10, hồ Phú Ninh vận hành điều tiết lần thứ nhất nhằm hạ thấp mực nước đón lũ.

Công ty đã báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các địa phương vùng hạ du để chủ động thông tin và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, hạn chế thiệt hại nếu có.