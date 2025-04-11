Chính quyền - đoàn thể Hỗ trợ 250 triệu đồng cho phụ nữ, trẻ em mồ côi Đà Nẵng do ảnh hưởng mưa lũ ĐNO - Chiều 4/11, Đoàn công tác Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Quỹ Vì tầm vóc Việt trao 250 triệu đồng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng nhằm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam (thứ tư từ phải sang) trao hỗ trợ cho Hội LHPN thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo đó, Đoàn công tác Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam trao hỗ trợ 150 triệu đồng, Quỹ Vì tầm vóc Việt trao hỗ trợ 100 triệu đồng cho Hội LHPN thành phố.

Nguồn kinh phí này sẽ được Hội LHPN thành phố triển khai đến các địa phương để kịp thời hỗ trợ sinh kế, sửa chữa nhà cửa và chăm lo đời sống cho hội viên, phụ nữ, trẻ em bị thiệt hại nặng sau bão.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam trao hỗ trợ cho các hộ gia đình, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: NGỌC HÀ

Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Quỹ Vì tầm vóc Việt và Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã trích 100 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ đi thăm, động viên và trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các hộ gia đình, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Thăng Trường và Nam Phước.