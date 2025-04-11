Y tế Hỗ trợ đưa 4 bệnh nhân ở xã Hùng Sơn đi cấp cứu, điều trị ĐNO - Lúc 11 giờ 30 phút ngày 4/11, Công an xã Hùng Sơn phối hợp Đồn Biên phòng Tr’Hy hỗ trợ trung chuyển đưa 4 bệnh nhân trên địa bàn xã đến cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang.

Lực lượng công an, biên phòng hỗ trợ đưa bệnh nhân ở xã Hùng Sơn đi cấp cứu, điều trị. Ảnh: TAM THANH

Theo đó, Đồn Biên phòng Tr’Hy cử 1 tổ công tác gồm 15 cán bộ, chiến sĩ, cùng lực lượng công an địa phương hỗ trợ trung chuyển các bệnh nhân bằng phương tiện xe máy và đi bộ.

Các bệnh nhân được hỗ trợ gồm: Bling Clơơch (sinh năm 1946, trú thôn Ki’nonh) bị bệnh phổi, khó thở; Alăng Thị Bhưih (sinh năm 1953), Alăng Quán (sinh năm 2022, cùng trú thôn Ch’nóc) bị ho, sốt và Bríu Thị Noon (sinh năm 1996, trú thôn T’râm) đang trong tình trạng sắp sinh.

Cán bộ, chiến sĩ dùng xe máy trung chuyển các bệnh nhân xuống trung tâm y tế. Ảnh: TAM THANH

Do mưa lớn kéo dài, các tuyến đường từ xã Hùng Sơn xuống Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang bị sạt lở, chia cắt nghiêm trọng. Các lực lượng phải vượt qua nhiều đoạn đường trơn trượt, băng suối, lội bùn để đưa bệnh nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

[VIDEO] - Các lực lượng hỗ trợ thai phụ di chuyển qua đoạn đường sình lầy: