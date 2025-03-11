Xã hội Xã miền núi Hùng Sơn ngổn ngang do sạt lở ĐNO - Tình trạng sạt lở vẫn đang diễn ra tại xã biên giới Hùng Sơn khiến giao thông, trụ sở, mặt bằng các khu dân cư bị thiệt hại nặng, chia cắt nhiều nơi, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Sạt lở gây chia cắt các địa bàn dân cư tại xã Hùng Sơn, gây khó khăn cho chính quyền địa phương trong việc tiếp cận. Ảnh: PARAI

Chiều 3/11, ông Nguyễn Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, cho biết, mưa lớn kéo dài từ 25/10 gây sạt lở nghiêm trọng các tuyến đường liên thôn. Các thôn gồm Dâm I, Dâm II, Abaanh 2, Ariêu, Ariing, Cha’lăng, Dhung, H'juh, G’lao, Arooi, Atu 1, Atu 2, Cha’nốc... hiện vẫn bị cô lập hoàn toàn.

Tại các khu dân cư, nguy cơ sạt lở mái taluy âm hiện hữu tại các thôn: Pứt, Arooi, Ki’noonh, Dâm I, Cha’lăng, Ating, Da’ding, Ga’nil, H'juh, Voong. Địa phương đã khẩn trương di dời 88 hộ với 366 nhân khẩu đến nơi an toàn.

“Một số trụ điện bị ngã đổ, khiến điện chập chờn; sóng di động, internet không ổn định, cản trở việc thu thập thông tin từ cơ sở.

Địa phương đang huy động nhân lực khảo sát, thống kê nhà dân sạt lở, kiểm tra mặt bằng nguy cơ, khẩn trương di dời hộ dân vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn. Đồng thời, đôn đốc doanh nghiệp khắc phục nhanh, đảm bảo thông tuyến bước đầu, tiếp cận địa bàn còn chia cắt”, ông Kỳ thông tin.

Lực lượng biên phòng, quân sự, công an hỗ trợ di dời nhà dân đến nơi an toàn. Ảnh: PARAI

Sạt lở ảnh hưởng các điểm trường Mẫu giáo Pứt, Abaanh 2, Ga’nil. Đặc biệt, trụ sở UBND xã sạt lở nghiêm trọng: tường nhà nứt gãy, kết cấu công trình xô lệch. Trung tâm Phục vụ hành chính công cùng một số phòng làm việc bị đất đá tràn vào, nguy cơ mất an toàn cao. Nếu mưa lớn tiếp diễn, trụ sở có nguy cơ sập đổ rất cao.

“Đến nay, xã chưa ghi nhận thiệt hại về người, người dân đã chủ động tích trữ lương thực, thực phẩm dài ngày theo phương châm “bốn tại chỗ”. Kiến nghị UBND thành phố sớm công bố “tình huống khẩn cấp do thiên tai trên địa bàn xã”; hỗ trợ kinh phí trang bị thiết bị, phương tiện cho thôn, khẩn trương khắc phục đường hư hỏng sạt lở. Đồng thời, sớm xây mới trụ sở HĐND và UBND xã Hùng Sơn, đảm bảo an toàn làm việc, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn”, ông Kỳ kiến nghị.