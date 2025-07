Đời sống Hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng méo mặt, có nơi lên tới 10 triệu đồng Hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng sốc, có hộ lên 10 triệu đồng. Người dân tá hỏa, EVN giải thích do nắng nóng và giá điện tăng 4,8%.

Hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng bất thường khiến người dân tá hỏa

Nhiều hộ dân tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc bất ngờ khi nhận hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng vọt. Anh Nguyễn Minh Hiếu (phường Đông Kinh, Lạng Sơn) choáng váng khi hóa đơn tiền điện cơ sở sản xuất của mình lên tới hơn 10 triệu đồng, tương ứng 4.380kWh, trong khi bình thường chỉ 1,2-1,5 triệu đồng/tháng, thậm chí có tháng chỉ 300.000-400.000 đồng. Anh khiếu nại nhưng điện lực kiểm tra không phát hiện bất thường.

Nhiều hộ dân tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc bất ngờ khi nhận hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng vọt

Anh Hiếu tính toán, cơ sở chủ yếu dùng nhân công, thiết bị điện chỉ để thắp sáng và quạt, với máy ép kiện 11kW/giờ hoạt động 3 giờ/ngày. Nếu dùng liên tục 8 giờ/ngày, tiêu thụ tối đa 2.640kWh/tháng (khoảng 5,8 triệu đồng), khó đạt mức 10 triệu đồng như hóa đơn tiền điện tháng 6.

Nhiều hộ dân thắc mắc về hóa đơn tiền điện tăng cao

Không chỉ anh Hiếu, nhiều hộ dân khác cũng gặp tình trạng tương tự. Anh Đào Viết Công (phường Bạch Mai, Hà Nội) cho biết hóa đơn tiền điện tăng thêm 200.000 đồng dù chỉ bật điều hòa 1-2 giờ buổi tối ở 26-29 độ C, so với mức 500.000-600.000 đồng các tháng trước. Chị Trần Thị Hồng (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trả 5,3 triệu đồng cho cơ sở lưu trú ngắn hạn, dù lượng khách ít hơn mùa cao điểm (thường 4 triệu đồng).

Trên mạng xã hội, người dùng như Đặng Xuân than hóa đơn tiền điện tăng từ 600.000 đồng (tháng 3) lên 1,2 triệu đồng (tháng 6). Hương Bùi chia sẻ hóa đơn tiền điện nhảy vọt từ 900.000-1,4 triệu đồng lên 2,6 triệu đồng, dù gia đình chỉ có 3 người. Chị Nguyễn Thị Lan (Hà Nội) thấy hóa đơn tiền điện tăng từ 1,5 triệu lên hơn 2 triệu đồng, dù sinh hoạt không đổi.

Một số hộ ghi nhận hóa đơn tiền điện giảm

Ngược lại, một số hộ ghi nhận hóa đơn tiền điện giảm. Chị Nguyễn Thị Huyền (phường Việt Hưng, Quảng Ninh) cho biết tháng 6 nhà chị dùng 206kWh, trả chưa đến 500.000 đồng, giảm so với 670.000 đồng tháng 5. Chị giải thích do thời tiết dịu hơn, gia đình ít dùng điều hòa, chỉ tắt bớt đèn và thiết bị khi không cần thiết.

Nguyên nhân hóa đơn tiền điện tăng đột biến

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hà Nội) cho biết sản lượng điện bình quân ngày trong tháng 6 đạt hơn 90 triệu kWh, tăng 12% so với cùng kỳ 2024, tổng sản lượng 2.700 triệu kWh, đỉnh điểm 110,9 triệu kWh (ngày 2/6). Nhóm khách hàng dân cư chiếm 59,5% sản lượng, tăng 1,15 lần so với tháng 5, do kỳ nghỉ hè và nắng nóng khiến điều hòa hoạt động nhiều.

Nhiệt độ tháng 6 tại Hà Nội tăng 2-6 độ C so với tháng 5, có ngày lên 41 độ C, cảm nhận thực tế 52 độ C, làm tăng nhu cầu dùng thiết bị làm mát. Khi chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài nhà lớn, điều hòa tiêu tốn nhiều năng lượng hơn. Ngoài ra, giá điện tăng 4,8% từ ngày 10/5 theo Quyết định 1279 cũng khiến hóa đơn tiền điện tăng.

Phản hồi từ ngành điện lực

Ông Nguyễn Quốc Dũng (Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN) cho biết sản lượng điện tháng 5 đạt 28,6 tỷ kWh, tăng 2% so với cùng kỳ, với khu vực như Hà Nội tăng 30-40% ở hộ gia đình. Tháng 6, sản lượng sinh hoạt giảm nhẹ, nên hóa đơn tiền điện tăng cần xem xét từng trường hợp. EVN cam kết giải thích rõ nếu khách hàng thắc mắc.

Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc EVN, cho biết các đơn vị điện lực sẽ rà soát, cung cấp thông tin minh bạch về sản lượng và cách tính hóa đơn tiền điện. Tổng Công ty điện lực miền Trung khuyến cáo khách hàng liên hệ nếu hóa đơn tiền điện bất thường để kiểm tra số liệu công tơ, lịch ghi chỉ số, đảm bảo tính chính xác.

Đề xuất từ người dân và khuyến cáo từ điện lực

Người dân đề xuất ngành điện lực công khai cách tính hóa đơn tiền điện trực tuyến và xem xét biểu giá bậc thang lũy tiến, vì dễ khiến hóa đơn tăng vọt trong tháng cao điểm. EVN Hà Nội khuyến cáo người dân theo dõi tiêu thụ điện hàng ngày, đặt ngưỡng cảnh báo để kiểm soát hóa đơn tiền điện. Khách hàng có thắc mắc nên liên hệ điện lực để được hỗ trợ kịp thời.