Chính quyền - đoàn thể Hoàn thành Đại hội Công đoàn xã, phường lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội xã, phường và thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030; Kế hoạch số 22/KH-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2026 - 2031), đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố đã hướng dẫn để công đoàn xã, phường hoàn thành công tác tổ chức đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Ban Chấp hành Công đoàn phường Liên Chiểu khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại đại hội. Ảnh: PH

Chuẩn bị chu đáo để tổ chức đại hội đúng yêu cầu

Căn cứ chỉ đạo của Thành ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đã ban hành các văn bản liên quan nhằm hướng dẫn về công tác đại hội công đoàn các cấp cũng như công tác nhân sự có liên quan.

Liên đoàn Lao động thành phố đã phân công cụ thể cán bộ phụ trách hướng dẫn đại hội công đoàn xã, phường, công đoàn cơ sở. Trong đó, tập trung hướng dẫn hồ sơ chi tiết, từ khâu chuẩn bị văn kiện báo cáo chính trị đến công tác nhân sự đại hội.

Từng hồ sơ cán bộ nhân sự được rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo đúng với yêu cầu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, về năng lực, uy tín và kinh nghiệm cũng như đúng quy trình.

Công tác tuyên truyền đại hội cũng được quan tâm hướng dẫn thực hiện đúng, đẹp và tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức nhưng vẫn đảm bảo trang trọng.

Trên cơ sở hướng dẫn của Liên đoàn Lao động thành phố, các công đoàn xã, phường đều có sự chuẩn bị chu đáo để tổ chức đại hội.

Theo Chủ tịch Công đoàn phường Hòa Xuân Nguyễn Thị Do, công đoàn phường thực hiện theo đúng quy trình do cấp trên hướng dẫn. Theo đó, hoàn thiện tất cả các khâu về hồ sơ tài liệu, làm việc với cấp ủy về công tác nhân sự và trình hồ sơ để Công đoàn thành phố duyệt; đăng ký lịch tổ chức đại hội trên cơ sở thống nhất của cấp ủy và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố.

Bà Bùi Thị Linh Chi, Chủ tịch Công đoàn xã Bà Nà cho biết thêm, không chỉ được sự thống nhất của cấp ủy và Liên đoàn Lao động thành phố về toàn bộ nội dung đại hội, công tác tuyên truyền, nhân sự, công đoàn xã còn chọn thời điểm đại hội để tất cả đại biểu đều có thể tham dự.

Bởi lẽ, hầu hết công đoàn cơ sở hiện nay đều là khối doanh nghiệp, việc triệu tập tham dự đại hội vào giờ hành chính là vô cùng khó khăn nên thời điểm đại hội luôn ưu tiên vào cuối tuần.

Rà soát lịch tổ chức đại hội công đoàn xã phường, hầu hết các đơn vị đều chọn thời điểm tổ chức vào cuối tuần, nhiều nhất vẫn là Chủ nhật.

Theo chia sẻ của các đơn vị, để đạt được sự đồng thuận và hỗ trợ từ chủ doanh nghiệp thì các hoạt động công đoàn cần có sự chia sẻ với lịch sản xuất của đơn vị, doanh nghiệp khi hiện nay vào thời điểm quý cuối cùng của năm với khối lượng công việc rất lớn.

Điều này cho thấy, các công đoàn xã, phường đều có sự chỉn chu để có thể tổ chức thành công công tác đại hội.

Bước đệm để tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ I

Thực hiện công tác sắp xếp bộ máy và theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố đã tiến hành rà soát, thành lập 28 công đoàn xã, phường.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Lê Văn Đại, việc thành lập tổ chức công đoàn ở cấp xã, phường là một bước quan trọng trong công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy công đoàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Sau hơn 3 tháng vận hành, việc tổ chức đại hội công đoàn xã, phường có vai trò vô cùng quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành và khởi đầu mới của công đoàn xã, phường kể từ ngày thành lập theo mô hình chính quyền 2 cấp; trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng và là thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường; mở ra chặng đường phát triển mới của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trên địa bàn xã, phường.

Đại hội công đoàn xã, phường không chỉ đánh giá kết quả sau hơn 3 tháng hoạt động mà còn có nhiệm vụ tổng kết kết quả của công đoàn cơ sở trong suốt nhiệm kỳ qua cũng như sự kế thừa kết quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trước đó, để có thể thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Các đơn vị cũng xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của nhiệm kỳ 2025 - 2030; đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình đột phá với quyết tâm xây dựng công đoàn xã, phường thực sự vững mạnh, là “cánh tay nối dài” đắc lực cho Liên đoàn Lao động thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại các đại hội công đoàn xã, phường, Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn trong tình hình thực hiện sáp nhập của cán bộ công đoàn xã, phường.

Kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới, Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố yêu cầu công đoàn xã, phường tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động bằng các việc làm cụ thể, hoạt động thiết thực.

Cùng với đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng đổi mới tư duy chỉ đạo, sát cơ sở, hướng hoạt động về cơ sở; tổ chức các hoạt động theo nhu cầu của đoàn viên; tập trung công tác phát triển đoàn viên; kiện toàn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Đặc biệt, là một bộ phận không thể tách rời của khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương nên công đoàn xã, phường cần tích cực cùng với các cấp, ngành, đoàn thể trên địa bàn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đoàn kết, nỗ lực để cùng xây dựng địa phương phát triển bền vững, để nhân dân, công nhân lao động có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Có thể nói, đại hội công đoàn xã, phường được tổ chức thành công chính là tiền đề để tiến tới tổ chức Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), để qua đó, xây dựng tổ chức công đoàn thành phố thực sự vững mạnh, cùng góp sức xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển trong kỷ nguyên mới của dân tộc.