Giáo dục - Việc làm Học bổng thu hút sinh viên tài năng Để thu hút sinh viên theo học, các trường đại học trên địa bàn thành phố thường có chính sách học bổng và hỗ trợ học phí. Những chính sách nhân văn này góp phần thu hút sinh viên tài năng, tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội phát triển toàn diện.

Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) trao học bổng cho sinh viên. Ảnh: NHẬT HẠ

Chiến lược thu hút sinh viên tài năng

Hàng năm, Đại học Duy Tân trao tặng hàng trăm suất học bổng giá trị dành cho sinh viên như: Gói học bổng tài năng; học bổng cho thí sinh đạt giải cấp tỉnh/thành phố; học bổng đối với các chương trình tiên tiến và chất lượng cao; học bổng cho thí sinh trúng tuyển vào trường theo các phương thức xét tuyển (450 suất)... Mùa tuyển sinh 2025, Đại học Duy Tân tiếp tục dành gần 2.000 suất học bổng cho thí sinh THPT trên toàn quốc đăng ký theo học tại trường.

Tương tự Đại học Duy Tân, các trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng cũng có chính sách học bổng giá trị cho tân sinh viên xuất sắc, tăng chất lượng đầu vào. Đơn cử, năm học này, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) dự kiến trao học bổng với mức 50-70 triệu đồng cho tân sinh viên theo diện được tuyển thẳng, đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế. Thủ khoa kỳ tuyển sinh của trường được trao học bổng 40 triệu đồng; các thủ khoa ngành nhận được học bổng 10 triệu đồng;

Sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) nhận học bổng của Công ty CP Silkroad Hà Nội lần 2. Ảnh: NHẬT HẠ

Trong khi đó, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) dự kiến trao học bổng tuyển sinh dành cho tân sinh viên năm học này, với các mức tùy theo cấp độ. Trong đó, thủ khoa kỳ tuyển sinh 2025 của nhà trường được học bổng 100% học phí 6 học kỳ đầu tiên (tương đương 50 triệu đồng); á khoa 1 được học bổng 100% học phí 4 học kỳ đầu tiên (tương đương 35-40 triệu đồng); á khoa 2 được học bổng 100% học phí 3 học kỳ đầu tiên (tương đương 25-30 triệu đồng); tốp 10 tân sinh viên có thành tích xuất sắc nhất (trừ thủ khoa, á khoa) được học bổng 100% học phí 2 học kỳ đầu tiên (tương đương 20 triệu đồng).

Bên cạnh đó, tân sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được học bổng 2 triệu đồng/suất…

Đặc biệt, đầu năm học mới, Đại học Đà Nẵng thường tổ chức lễ vinh danh thủ khoa và trao học bổng “Nâng bước sinh viên/ tân sinh viên” với nhiều phần thưởng, học bổng có giá trị cao. Những chính sách học bổng này không chỉ hướng tới mục đích phát triển lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, mà còn đáp ứng nhu cầu nhân lực mũi nhọn hướng đến chuẩn quốc tế, là nguồn động viên, truyền cảm hứng học tập, sáng tạo cho sinh viên trên chặng đường đại học.

Hỗ trợ sinh viên vượt khó, học giỏi

Từ năm 2017 - 2018 đến nay, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) liên tục trao học bổng “Thử thách UTE” có giá trị 20 triệu đồng/suất cho sinh viên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập. Nhà trường còn trao học bổng “Tiếp sức đến trường” hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và nỗ lực trong học tập. Những suất học bổng này đã phần nào thể hiện chiến lược phát triển của nhà trường, đó là ưu tiên hỗ trợ sinh viên vượt khó, học giỏi, hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, tập trung phát triển nhân lực các ngành mũi nhọn…

Sinh viên Trường Đại học Bách khoa nhận học bổng Synopsys IC Design 2025. Ảnh: NHẬT HẠ

Từng được nhận học bổng “Thử thách UTE” năm 2024, Nguyễn Thị Ly Na, cựu sinh viên lớp 21MT1, ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường chia sẻ, sự đồng hành tạo điều kiện của thầy cô Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã giúp Na chạm tay đến những cơ hội quý giá. Học bổng là động lực giúp Ly Na tiến xa hơn trên con đường học tập, rèn luyện, chinh phục ước mơ và truyền cảm hứng cho các thế hệ sinh viên tiếp theo của nhà trường.

Theo PGS-TS. Nguyễn Lê Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, các chính sách học bổng dành cho sinh viên có ý nghĩa thiết thực. Chính sách này vừa thể hiện sự quan tâm, động viên của nhà trường đối với các thế hệ sinh viên, vừa khuyến khích sinh viên không ngừng nỗ lực để thực hiện ước mơ của bản thân. Các suất học bổng sẽ là nguồn động lực giúp sinh viên vượt qua khó khăn, tiếp tục phấn đấu và đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong tương lai.

Ngoài học bổng của nhà trường, các trường đại học còn liên kết với doanh nghiệp để trao tặng các suất học bổng quý giá, là bệ đỡ để sinh viên chinh phục con đường học tập trong tương lai. Có thể kể đến như học bổng Synopsys IC Design Scholarship Program của Synopsys Việt Nam; học bổng “Light Your Way - Thắp sáng lối đi riêng” của Công ty Mixel Việt Nam dành cho sinh viên lĩnh vực vi mạch bán dẫn; học bổng của Công ty CP Silkroad Hanoi dành cho sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Bách khoa.

Hay mới đây, cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) thành lập quỹ học bổng “Hạt giống tốt lành” để hỗ trợ sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. PGS-TS. Lê Văn Huy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước tấm lòng của các cựu sinh viên, nhà trường xây dựng kế hoạch sử dụng quỹ hiệu quả, đúng đối tượng để sinh viên khó khăn cảm nhận sâu sắc được ý nghĩa nhân văn, tình cảm của các thế hệ đi trước. Từ đó có thêm nhiều động lực, ý chí phấn đấu trong học tập, rèn luyện và cống hiến cho xã hội, mở ra một hành trình mới, nơi những “hạt giống tri thức” được vun trồng và phát triển.