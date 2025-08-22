Thứ Sáu, 22/8/2025
Chính quyền - đoàn thể

Hội Cựu chiến binh thành phố làm việc với Hội Cựu chiến binh xã Tiên Phước

LÊ DIỄM - HOÀI PHƯƠNG 22/08/2025 17:03

ĐNO - Chiều 22/8, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc, kiểm tra và nắm bắt tình hình hoạt động của Hội Cựu chiến binh xã Tiên Phước.

Đoàn công tác do ông Trương Chí Lăng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng làm trưởng đoàn.

Quang cảnh làm việc. Ảnh: H.P

Hội Cựu chiến binh xã Tiên Phước hiện có 27 chi hội với 661 hội viên, trong đó có 444 hội viên là đảng viên. Thời gian qua, hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp tuyên truyền các ngày lễ lớn, chăm lo gia đình chính sách, vận động nhân dân phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, đồng thời chú trọng các hoạt động nghĩa tình đồng đội, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác nghe báo cáo kết quả hoạt động Hội Cựu chiến binh xã từ ngày 1/7/2025 đến nay, tập trung công tác xây dựng tổ chức hội, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác phối hợp tuyên truyền giáo dục truyền thống, chăm lo đời sống hội viên.

Đoàn ghi nhận và giải đáp cụ thể các ý kiến, kiến nghị của Hội Cựu chiến binh xã Tiên Phước về việc xem xét tặng kỷ niệm chương cho hội viên, hỗ trợ kinh phí hoạt động, bổ sung quỹ trợ tang, quy định thời gian sinh hoạt chi hội, chế độ đối với các cựu chiến binh, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ hội và công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội Cựu chiến binh xã sắp tới.

Hội Cựu chiến binh thành phố đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Tiên Phước, đồng thời định hướng một số nội dung trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hội trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

