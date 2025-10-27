Thứ Hai, 27/10/2025
Nông nghiệp

Hội Nông dân Thăng Điền thu gom rác nguy hại trên đồng ruộng

GIANG BIÊN 27/10/2025 10:30

Hội Nông dân xã Thăng Điền vừa phát động 22 chi hội nông dân đồng loạt ra quân thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật còn tồn đọng trên đồng ruộng trước mùa mưa bão.

z7149704068455_fb1a0c9ca52c03d006da3445f9d32e7b.jpg
Nông dân tiến hành thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng tại các hố bi lắp đặt tại ruộng. Ảnh: GIANG BIÊN

Tại các cánh đồng, hội viên nông dân vừa thu gom trực tiếp tại các hố bi do Hội Nông dân xã lắp đặt nhiều năm nay; đồng thời thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật bị vứt ra môi trường xung quanh. Sau khi thu gom rác thải nguy hại trên đồng ruộng, số rác thải này được Hội Nông dân xã tập kết, sau đó hợp đồng với đơn vị xử lý để vận chuyển đi tiêu hủy theo đúng quy định.

Ông Ngô Thành Công, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thăng Điền cho biết, toàn xã hiện có gần 3.900ha đất nông nghiệp; trong đó 2.466ha sản xuất lúa. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, nông dân Thăng Điền vẫn còn thói quen sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun trừ, sau đó vứt bao bì đã sử dụng ra môi trường.

Trong đợt này, Hội Nông dân xã tiếp tục tuyên truyền, duy trì và phát động hoạt động này nhằm góp phần ngăn ngừa tình trạng rác thải độc hại trôi nổi theo dòng nước, gây ô nhiễm đất và nguồn nước canh tác. Hoạt động này cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm của Hội Nông dân xã và người dân địa phương trong công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp xanh - sạch - an toàn.

