Quốc phòng - An ninh

Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 17 ĐNO - Sáng 3/11, tại thành phố Đà Nẵng, Học viện Ngoại giao tổ chức khai mạc hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 17 với chủ đề: “Đoàn kết trong bất định”. Dự hội thảo có Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: TRỌNG HUY

Hội thảo quy tụ gần 50 diễn giả là các chính trị gia, chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước cùng sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của nhiều học giả quốc tế uy tín, quan chức, đoàn ngoại giao và doanh nghiệp từ nhiều nước trên thế giới.

Các nội dung chính của hội thảo lần này tập trung vào đánh giá tình hình Biển Đông và khu vực thời gian qua, sự can dự và điều chỉnh chính sách của các bên liên quan và của các nước lớn; thảo luận về sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới nổi và xu hướng chính trị hóa công nghệ biển.

Qua đó, hội thảo hướng đến các biện pháp nhằm kiểm soát căng thẳng, tăng cường hợp tác biển cũng như thúc đẩy chia sẻ trách nhiệm chung vì một Biển Đông hòa bình, hợp tác và phát triển.

Các đại biểu dự hội thảo chụp hình lưu niệm. Ảnh: TRỌNG HUY

Thông điệp “Đoàn kết trong bất định” là lời kêu gọi mạnh mẽ cùng hướng tới những lợi ích chung như tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo đảm tự do hàng hải, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, bảo vệ môi trường biển và thúc đẩy phát triển bền vững trong khu vực.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, chủ đề của hội thảo là “Đoàn kết trong bất định” không chỉ phản ánh trung thực thực tiễn quốc tế ngày hôm nay, mà còn thể hiện khát vọng của thời đại.

Hòa bình và ổn định trên Biển Đông không chỉ là lợi ích riêng của một vài quốc gia ven biển mà còn là điều kiện tiên quyết cho thịnh vượng của toàn bộ vành đai Đông Á, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển.

Việt Nam coi trọng duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực; đề cao vai trò của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Đây là khuôn khổ pháp lý nền tảng quản lý tất cả các hoạt động trên biển.

Việt Nam cam kết giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, xây dựng lòng tin, quản lý khác biệt một cách trách nhiệm; sẵn sàng hợp tác với tất cả các đối tác để đảm bảo biển và đại dương là không gian cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Việt Nam tự hào là một trong 60 nước đầu tiên phê chuẩn Hiệp định bảo vệ đa dạng sinh học bên ngoài vùng tài phán quốc gia (BBNJ), khẳng định cam kết vững chắc với luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.

Việt Nam tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và đóng góp tích cực vào các tiến trình do ASEAN dẫn dắt. Với tinh thần xây dựng, Việt Nam tiếp tục tham gia đàm phán Bộ quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC), hướng đến đảm bảo Biển Đông hòa bình, ổn định và quản trị dựa trên quy tắc và chuẩn mực chung.

Việt Nam cũng giới thiệu ứng viên và cử chuyên gia tham gia các cơ chế tài phán quốc tế, trong đó có Tòa án Luật Biển (ITLOS), thúc đẩy việc diễn giải UNCLOS một cách công bằng và tiến bộ.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, suốt hơn 17 năm qua, chuỗi hội thảo quốc tế về Biển Đông đã trở thành một không gian đối thoại cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, nơi những tiếng nói khác biệt được lắng nghe với sự tôn trọng, nơi các học giả, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách cùng nhau tìm kiếm điểm chung.

Giá trị lớn nhất của hội thảo không chỉ nằm ở những khuyến nghị thực chất, mà ở văn hóa đối thoại, tinh thần chân thành và tôn trọng vốn giúp khu vực giữ được ổn định và hợp tác.