Xã hội Hơn 33.000 người dân Đà Nẵng hưởng ứng chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” ĐNO - Sáng 16/8, hơn 33.000 cán bộ, chiến sĩ và người dân Đà Nẵng cùng hàng triệu người trên toàn quốc hưởng ứng chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”, lan tỏa thông điệp "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới". Chương trình do Báo Nhân Dân và Bộ Công an phối hợp tổ chức.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh (thứ nhất, bên trái sang) và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: XUÂN SƠN

Tại Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh tham dự sự kiện.

Đây là sự kiện cộng đồng diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính.

Hưởng ứng lễ phát động, tại Công viên Biển Đông có khoảng 5.700 người dân Đà Nẵng đồng hành hàng trăm nghìn người trong cả nước khoác lên mình màu áo cờ đỏ sao vàng hướng về Quảng trường Ba Đình theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca và thực hiện hành trình đi bộ.

Quang cảnh sự kiện. Ảnh: XUÂN SƠN

Với chủ đề “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”, đây là hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: XUÂN SƠN

Chương trình cũng là hành trình kết nối triệu trái tim, hội tụ các thế hệ, tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa... Ảnh: XUÂN SƠN

Với ý nghĩa của sự kiện, tất cả người dân cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững. Ảnh: XUÂN SƠN

Chương trình cũng thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết, khẳng định vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong việc gắn kết công tác bảo đảm an ninh trật tự với phát triển xã hội bền vững, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: XUÂN SƠN

Trước đó, từ ngày 25/7 đến 16/8, người dân cả nước đã tích cực tham gia đăng ký trực tuyến qua cổng thông tin chính thức cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn đóng góp vào hành trình “1 tỷ bước chân bước vào kỷ nguyên mới”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh (áo trắng, hàng đầu) cùng người dân đi bộ tại cung đường biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp. Ảnh: XUÂN SƠN

Mỗi bước chân được ghi nhận thông qua nền tảng số của chương trình là một “bước xanh”, góp phần giảm phát thải khí carbon, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia.

Tại điểm cầu Hà Nội, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng Trưởng ban Chỉ đạo chương trình chia sẻ: “Với sứ mệnh của cơ quan báo chí hàng đầu của cả nước, Báo Nhân Dân đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức chương trình ‘Cùng Việt Nam tiến bước’, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và cống hiến cho các mục tiêu xã hội, môi trường, sức khỏe. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là hành trình của triệu trái tim cùng hòa nhịp - nơi hội tụ mọi thế hệ, mọi tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, sẵn sàng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khát vọng dân tộc, vì tương lai hùng cường”.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an phát biểu phát động chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước". (Ảnh: THÀNH ĐẠT/Báo Nhân Dân)

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Đồng Trưởng Ban Chỉ đạo khẳng định: “Lực lượng Công an nhân dân đã tiên phong trong việc tổ chức, vận động và tham gia chương trình, với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ từ cấp xã đến cấp tỉnh. Đây không chỉ là hoạt động thể chất mà còn là chiến dịch tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, củng cố thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam khỏe mạnh, an toàn và trách nhiệm trong mắt bạn bè quốc tế.”

Dịp này, 93/93 phường, xã trên địa bàn thành phố cũng tham gia hưởng ứng chương trình. Ảnh: XUÂN SƠN

Sự kiện hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Ảnh: XUÂN SƠN

[VIDEO] - Hơn 33.000 người dân hưởng ứng "Cùng Việt Nam tiến bước" tại Đà Nẵng: