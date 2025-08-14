Quốc phòng - An ninh Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" tại Đà Nẵng diễn ra sáng 16/8 ở công viên Biển Đông ĐNO - Công an thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn ra sáng 16/8 tại công viên Biển Đông, dự kiến khoảng 5.000 người tham gia.

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc.

Thực hiện Kế hoạch số 235-KHPH/BND-BCA ngày 09/7/2025 của Báo Nhân dân và Bộ Công an về tổ chức hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” trên toàn quốc; Hướng dẫn số 6460/X03-P5 ngày 24/7/2025 của Bộ Công an về hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp tổ chức sự kiện của Bộ Công an - Báo Nhân dân.

Công an thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động với mục đích của chương trình nhằm phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết và khát vọng phát triển của đất nước Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” tại Đà Nẵng do Công an thành phố phối hợp cơ quan đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và các đơn vị liên quan tổ chức, nhằm lan tỏa niềm tin, sự tự hào và ý chí vươn lên trong toàn xã hội, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025).

Đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia rèn luyện thể thao, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và chương trình “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; khuyến khích lối sống lành mạnh, giảm thiểu khí thải carbon cho môi trường.

Chương trình chính diễn ra từ 5 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút sáng 16/8 tại công viên Biển Đông. Nghi thức chào cờ, hát Quốc ca diễn ra đồng loạt vào 6 giờ - theo khung giờ lễ thượng cờ quốc gia tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), tạo không khí trang nghiêm, thiêng liêng, thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Ngay sau đó là hoạt động tổ chức đi bộ với mục tiêu lan tỏa thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” - hành động biểu trưng cho sự đoàn kết, đồng lòng hướng tới tương lai xanh-sạch-bền vững.

Theo kế hoạch, Công an thành phố yêu cầu Công an các xã, phường báo cáo và tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để triển khai đồng loạt hoạt động; kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo các chuyên đề đến quần chúng nhân dân về công tác phòng chống tội phạm, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở.

Đồng thời, bảo đảm 100% các xã, phường, đặc khu hưởng ứng và thực hiện sự kiện đi bộ với mục tiêu một giờ - một tỷ bước chân. Tổ chức sự kiện bảo đảm an toàn, tiết kiệm; huy động mọi nguồn lực xã hội trong công tác tổ chức. Động viên đông đảo cán bộ chiến sĩ, cán bộ công chức, viên chức, quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng sự kiện.