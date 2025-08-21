Thứ Năm, 21/8/2025
Hơn 40 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Tam Hải

KHÁNH NGÂN 21/08/2025 06:45

Trong 2 ngày 19&20/8, Thành Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố - Hội Sinh viên thành phố tổ chức hành trình “Tuổi trẻ Đà Nẵng với biển, đảo quê hương” năm 2025 tại xã đảo Tam Hải.

Thành Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố - Hội Sinh viên thành phố tặng cờ Tổ quốc, tủ thuốc cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn xã Tam Hải. Ảnh: ĐVCC

Hành trình hướng đến bà con ngư dân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các hộ gia đình chính sách với nhiều hoạt động ý nghĩa như: tặng 2 máy lọc nước cho Trường Mẫu giáo Sao Biển, 30 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 4 tủ thuốc và 4 cờ Tổ quốc cho ngư dân, Trạm Y tế xã.

Các đoàn viên thanh niên còn hành trình về địa chỉ đỏ và tổ chức lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại di tích lịch sử “Quang Ánh Minh”.

Hành trình thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, khẳng định trách nhiệm, tình cảm và sự gắn bó với nhân dân vùng biển đảo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc từ những việc làm cụ thể, thiết thực.

