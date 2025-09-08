Quy hoạch - Đầu tư Hơn 47 tỷ đồng đầu tư công viên tại phường Ngũ Hành Sơn Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết vừa ký phê duyệt dự án đầu tư Công viên công cộng tại phường Ngũ Hành Sơn với tổng mức đầu tư hơn 47 tỷ đồng tại Quyết định số 899/QĐ-UBND.

Dự án gồm các hạng mục: bãi đậu xe, vịnh dừng xe, đường dạo, sân nền, sân tập thể dục, khu vui chơi trẻ em, khu dã ngoại, quảng trường biển và khu vực tổ chức sự kiện, cây xanh, cảnh quan, san nền, tường rào cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Đây là dự án thuộc nhóm C, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố, thực hiện từ năm 2025 - 2027.

Để đầu tư dự án Công viên công cộng tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố sẽ thu hồi một phần khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu.