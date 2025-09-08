Thứ Bảy, 9/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Quy hoạch - Đầu tư

Hơn 47 tỷ đồng đầu tư công viên tại phường Ngũ Hành Sơn

TÙNG LÂM
 09/08/2025 07:15

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết vừa ký phê duyệt dự án đầu tư Công viên công cộng tại phường Ngũ Hành Sơn với tổng mức đầu tư hơn 47 tỷ đồng tại Quyết định số 899/QĐ-UBND.

Dự án gồm các hạng mục: bãi đậu xe, vịnh dừng xe, đường dạo, sân nền, sân tập thể dục, khu vui chơi trẻ em, khu dã ngoại, quảng trường biển và khu vực tổ chức sự kiện, cây xanh, cảnh quan, san nền, tường rào cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Đây là dự án thuộc nhóm C, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố, thực hiện từ năm 2025 - 2027.

Để đầu tư dự án Công viên công cộng tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố sẽ thu hồi một phần khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Đà Nẵng khánh thành công viên Thọ Quang, chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Sơn Trà

Đà Nẵng khánh thành công viên Thọ Quang, chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Sơn Trà

Đà Nẵng thu hồi một phần "siêu dự án treo" ven biển để làm công viên công cộng

Đà Nẵng thu hồi một phần "siêu dự án treo" ven biển để làm công viên công cộng

Quảng Nam ủng hộ khảo sát, nghiên cứu dự án công viên chủ đề kỹ thuật số

Quảng Nam ủng hộ khảo sát, nghiên cứu dự án công viên chủ đề kỹ thuật số

Phường Ngũ Hành Sơn
(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Đà Nẵng khánh thành công viên Thọ Quang, chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Sơn Trà

Đà Nẵng khánh thành công viên Thọ Quang, chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Sơn Trà

Đà Nẵng thu hồi một phần "siêu dự án treo" ven biển để làm công viên công cộng

Đà Nẵng thu hồi một phần "siêu dự án treo" ven biển để làm công viên công cộng

Quảng Nam ủng hộ khảo sát, nghiên cứu dự án công viên chủ đề kỹ thuật số

Quảng Nam ủng hộ khảo sát, nghiên cứu dự án công viên chủ đề kỹ thuật số

Xem thêm Quy hoạch - Đầu tư
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Quy hoạch - Đầu tư
      Hơn 47 tỷ đồng đầu tư công viên tại phường Ngũ Hành Sơn

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO