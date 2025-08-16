Thứ Bảy, 16/8/2025
Hơn 550 triệu đồng ủng hộ tủ sách dùng chung xã Hòa Vang

T.HUY 16/08/2025 15:30

ĐNO - Sau hơn một tháng phát động, đến nay Tủ sách giáo khoa dùng chung xã Hòa Vang đã tiếp nhận 551 triệu đồng tiền mua sách và 6.262 quyển sách giáo khoa, đặt tại thư viện các trường thuộc xã quản lý.

Đó là thông tin tại lễ ra mắt Tủ sách giáo khoa dùng chung xã Hòa Vang do UBND xã Hòa Vang tổ chức sáng 16/8.

3(3).jpg
Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Hồ Tăng Phúc (bên trái) tiếp nhận hỗ trợ tủ sách từ doanh nghiệp ủng hộ. Ảnh: T.HUY

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện, nhằm hỗ trợ học sinh các điều kiện học tập, UBND xã phát động xây dựng mô hình Tủ sách giáo khoa dùng chung xã Hòa Vang cho toàn thể học sinh các trường trên địa bàn xã.

6(1).jpg
Lãnh đạo xã Hòa Vang và đại diện doanh nghiệp tặng sách giáo khoa cho các em học sinh trên địa bàn xã. Ảnh: T.HUY

Chương trình nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị là doanh nghiệp... Từ năm học 2025 - 2026, xã Hòa Vang sẽ cho mượn 15.171 quyển sách giáo khoa dành cho 1.254 học sinh là con em người dân 8 thôn vùng đồi núi xã Hòa Phú (cũ) và cung cấp cho tất cả học sinh là con em các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

img_9098(1).jpg
Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện tặng sách giáo khoa cho các học sinh trên địa bàn xã. Ảnh: T.HUY

Phấn đấu từ năm học 2026 - 2027 trở đi, xã sẽ bố trí và huy động nguồn lực để Tủ sách giáo khoa dùng chung xã Hòa Vang bao phủ 100% nhu cầu sử dụng sách giáo khoa của con em người dân trên địa bàn; đồng thời bố trí kinh phí để mua sách mới thay thế, khấu hao sách hư hỏng.

img_9046.jpg
Học sinh tham quan, tìm hiểu các giá sách trưng bày tại lễ ra mắt. Ảnh: T.HUY

Hằng năm, người dân xã Hòa Vang mượn sách giáo khoa của xã để con em học tập, sau khi học xong phụ huynh, học sinh trả lại cho Tủ sách giáo khoa dùng chung để các thế hệ học sinh kế tiếp sử dụng.

(0) Bình luận
      Xã hội
