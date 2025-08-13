Thứ Tư, 13/8/2025
Khánh thành “Ngôi nhà 19/8” tặng gia đình chính sách tại xã Hòa Vang

THÀNH CÔNG - THIÊN DUY 13/08/2025 14:16

ĐNO - Sáng 13/8, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp UBND xã Hòa Vang tổ chức lễ khánh thành và bàn giao “Ngôi nhà 19/8” cho hộ bà Huỳnh Thị Nhàn (thôn Toại Trung), thuộc diện gia đình chính sách.

Công an thành phố Đà Nẵng tặng quà nhân lễ khánh thành và bàn giao “Ngôi nhà 19/8”. Ảnh: THIÊN DUY
Ngôi nhà được khởi công vào tháng 7/2025 với diện tích sử dụng 80m2, gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 phòng bếp và công trình phụ.

Để hoàn thiện ngôi nhà, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố hỗ trợ gần 100 triệu đồng; đồng thời thiết kế, đóng góp ngày công và giám sát thi công.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) và hưởng ứng chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

