Công nghiệp Hơn 84% khách hàng bị ảnh hưởng mưa lũ được cấp điện trở lại ĐNO - Đến 7 giờ sáng 1/11, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện cho hơn 400.000 khách hàng, đạt hơn 84% số khách hàng bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Nhân viên ngành điện băng rừng, lội suối khắc phục sự cố, nỗ lực khôi phục cấp điện sau mưa lũ. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Hiện còn 75.261 khách hàng chưa có điện, tương đương 1,52% tổng số khách hàng toàn EVNCPC và 3,19% số khách hàng của 4 Công ty Điện lực gồm Đà Nẵng, Quảng Trị, Huế và Quảng Ngãi.

Toàn EVNCPC đã xử lý 516/599 vụ sự cố, đạt hơn 86%. Số trạm biến áp phân phối còn mất điện là 763 trạm (1,33% toàn hệ thống). Ước công suất phụ tải đang mất khoảng 42 MW (1,15% công suất cực đại EVNCPC).

Tại Công ty Điện lực Đà Nẵng, hiện còn 71.482 khách hàng (8,15%) và 717 trạm biến áp (6,98%) chưa được cấp điện, chủ yếu ở khu vực trung du, miền núi và vùng còn ngập sâu.

Công ty Điện lực Quảng Trị còn 2.372 khách hàng (0,45%); Công ty Điện lực Huế còn 1.008 khách hàng (0,29%); Công ty Điện lực Quảng Ngãi còn 399 khách hàng (0,06%).

Với nỗ lực của ngành điện, hơn 84% khách hàng bị ảnh hưởng mưa lũ đã được cấp điện trở lại. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Trên lưới 110kV, một số đường dây và trạm tạm ngừng vận hành do sạt lở và chia cắt. Các đơn vị đang khẩn trương kiểm tra hiện trường, sửa chữa và từng bước cấp điện trở lại, trong đó tải của trạm 110kV Nam Trà My đã được cấp điện một phần theo phương án dự phòng.

EVNCPC cho biết đang huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện; phối hợp chính quyền địa phương để khẩn trương hoàn thành khôi phục cung cấp điện và sớm ổn định đời sống nhân dân khu vực miền Trung.