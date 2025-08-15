Môi trường Hướng đến năng lượng tái tạo từ xử lý rác thải Thành phố Đà Nẵng đang đẩy nhanh thi công các khu xử lý rác thải, đặc biệt là ưu tiên áp dụng các công nghệ tái chế, xử lý chất thải hiện đại, thân thiện môi trường, kết hợp xử lý rác thải với phát điện.

Địa điểm đầu tư Khu xử lý chất thải rắn nam Quảng Nam. Ảnh: QUANG VIỆT

Giải quyết nhu cầu xử lý rác

Ở phía nam của thành phố, Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam chịu trách nhiệm thu gom, xử lý rác thải cho nhiều địa phương như Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Hiệp Đức, Quế Sơn… Rác thải thu gom được công ty vận chuyển, xử lý bằng cách chôn lấp ở khu xử lý rác thải xã Tam Nghĩa (nay là Núi Thành) và khu xử lý rác thải xã Tam Xuân.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam cho biết, do khu xử lý rác thải xã Núi Thành sắp đầy nên chỉ tiếp nhận, xử lý rác thải của người dân các xã Núi Thành, Tam Anh, Tam Mỹ… và rác thải từ hoạt động công nghiệp ở Khu kinh tế mở Chu Lai với công suất hơn 80 tấn/ngày, đêm. Công ty xử lý, chôn lấp rác thải ở khu xử lý rác thải xã Tam Xuân với công suất hơn 400 tấn/ngày, đêm.

“Chúng tôi hoạt động liên tục để hạn chế áp lực về rác thải trên địa bàn. Tình trạng quá tải về rác thải có giảm thời gian qua”, ông Dũng nói.

Để tránh lượng rác thải ùn ứ, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã phê duyệt dự án đầu tư dự án Khu xử lý chất thải rắn nam Quảng Nam (thôn Hòa Đông, xã Tam Nghĩa) tại Quyết định số 1624 ngày 3/8/2023 và phê duyệt điều chỉnh (phân kỳ đầu tư) tại Quyết định số 2199 ngày 13/10/2023. Tổng mức đầu tư dự án là 156 tỷ đồng (giai đoạn 1 là 116,4 tỷ đồng; giai đoạn 2 là 39,6 tỷ đồng).

Dự án thực hiện giai đoạn 2022 - 2025 với quy mô gồm 2 ô chôn lấp rác diện tích 6,6ha (giai đoạn 1 là 3,6ha), hệ thống xử lý nước rỉ rác công suất 600m3/ngày đêm (giai đoạn 1 là 300m3/ngày, đêm) cùng các hạng mục phụ trợ như đường giao thông, mương thoát nước mặt, bãi phân loại rác, nhà điều hành, phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cấp nước, hàng rào...

Mục tiêu của dự án là giải quyết nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt cho các địa phương, đảm bảo vệ sinh môi trường cho các khu dân cư, khu chế xuất và khu công nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Thi công Khu xử lý chất thải rắn nam Quảng Nam. Ảnh: QUANG VIỆT

Ông Hoàng Châu Sơn, Chủ tịch UBND xã Núi Thành cho biết, để đẩy nhanh triển khai dự án, chính quyền xã đang phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng - chi nhánh khu vực 11 đối thoại, vận động người dân bàn giao hơn 3,6ha đất rừng sản xuất, tạo mặt bằng sạch đẩy nhanh tiến độ thi công.

Các ngành chức năng đã lập phương án thu hồi cây thông dầu trên diện tích hơn 4,4ha, UBND xã sẽ tổ chức đấu giá tài sản theo quy định, bàn giao mặt bằng để sớm đẩy nhanh thi công dự án.

Công nghệ mới xử lý rác

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn đang khẩn trương triển khai, dự kiến sẽ hoàn thiện vào năm 2030 với tổng diện tích 70ha, thực hiện các chức năng tiếp nhận, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, y tế, xây dựng, bùn thải và khu chôn lấp tro xỉ.

Khu vực này có 3 công trình đang hoạt động gồm các ô chôn lấp số 1 đến 6 và 2 nhà máy xử lý nước rỉ rác. Các hạng mục đang đầu tư gồm ô chôn lấp số 7, nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 650 tấn/ngày và nhà máy xử lý chất thải đa năng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan (bìa phải) khảo sát tại bãi rác Khánh Sơn. Ảnh: H.SƠN

Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng đang kêu gọi đầu tư 5 công trình xử lý gồm ô chôn lấp tro xỉ; nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn/ngày (theo hình thức đối tác công tư PPP); nhà máy xử lý bùn thải, tái chế chất thải rắn sinh hoạt; nhà máy xử lý chất thải nguy hại (lò đốt mới); nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng.

Phương án xử lý rác thải của thành phố là tiếp tục nghiên cứu lựa chọn phương án xử lý phù hợp, ưu tiên ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm hạn chế ô nhiễm không khí và nước thải.

Bà Nguyễn Hoàng Yến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, sở đang phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất dự án Khu xử lý rác thải và phát điện trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, phê duyệt thông tin dự án để làm cơ sở triển khai ở xã Núi Thành thời gian tới. Dự án được thiết lập để xử lý rác thải, đồng thời tận dụng năng lượng từ quá trình này để sản xuất điện.

Ngành chức năng rất kỳ vọng vào dự án để giảm thiểu lượng rác thải chôn lấp, đảm bảo vệ sinh môi trường và tận dụng năng lượng từ rác thải để sản xuất điện, góp phần vào phát triển nguồn năng lượng tái tạo, giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.