Thông tin doanh nghiệp In Việt Nhật - Giải pháp in ấn trọn gói nâng tầm thương hiệu Trong kinh doanh hiện đại, việc xây dựng và khẳng định dấu ấn thương hiệu là yếu tố sống còn. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, bao bì chuyên nghiệp chính là lời chào ấn tượng, là cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và khách hàng. Thấu hiểu sâu sắc điều đó, Công ty TNHH Giải pháp in ấn Việt Nhật đã ra đời với sứ mệnh trở thành đối tác chiến lược, cung cấp các giải pháp in ấn trọn gói, giúp thương hiệu Việt nâng tầm vị thế và chinh phục thị trường.

Các dịch vụ in ấn tiêu biểu tại In Việt Nhật

Với hơn 10 năm kinh nghiệm và được điều hành bởi CEO Nguyễn Viết Chiến, In Việt Nhật tự hào là đơn vị thấu hiểu từng ngóc ngách của ngành in, sẵn sàng biến mọi ý tưởng thành những ấn phẩm độc đáo, không chỉ là lớp vỏ bọc mà còn là công cụ marketing mạnh mẽ. Công ty cung cấp các dịch vụ:

In tem nhãn

Tem nhãn là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định mua hàng ngay tại điểm bán. Một chiếc tem chất lượng không chỉ cung cấp thông tin mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và uy tín của thương hiệu. Dịch vụ in tem nhãn tại In Việt Nhật cam kết chất lượng vượt trội:

- Đa dạng chất liệu: Chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại decal phù hợp với mọi bề mặt và môi trường sản phẩm: decal giấy, decal nhựa chống thấm nước, decal xi bạc sang trọng, decal trong suốt tinh tế, decal kraft thân thiện...

- Công nghệ in tiên tiến: Hệ thống máy in offset, in Flexo dạng cuộn đáp ứng các đơn hàng số lượng lớn với tốc độ nhanh và chi phí tối ưu. Công nghệ in Kỹ thuật số cho phép in nhanh số lượng ít, màu sắc phức tạp, giữ trọn vẹn độ sắc nét.

- Gia công chính xác: Tem nhãn được bế demi theo mọi hình dáng yêu cầu, đảm bảo dễ dàng khi lột dán và thẩm mỹ cao. Các kỹ thuật như cán màng, ép kim... cũng được áp dụng để tăng độ bền và sự sang trọng.

In hộp giấy

Hộp giấy không chỉ để bảo vệ sản phẩm mà còn quyết định đến trải nghiệm cảm xúc của khách hàng. In Việt Nhật là đơn vị in h ộ p gi ấ y chuyên nghiệp, đáp ứng mọi nhu cầu:

- Hộp cứng cao cấp: Dành cho các sản phẩm sang trọng, quà tặng, mỹ phẩm... với nhiều kiểu dáng như hộp nam châm, hộp nắp âm dương.

- Hộp giấy mềm linh hoạt: Tối ưu chi phí cho các ngành hàng tiêu dùng, thực phẩm... với thiết kế đa dạng như hộp cửa sổ kính, hộp nắp gài,...

In túi giấy

Một chiếc túi giấy được thiết kế đẹp mắt sẽ giúp lan tỏa hình ảnh doanh nghiệp một cách tự nhiên và chuyên nghiệp. Tại In Việt Nhật, dịch vụ in túi giấy được đầu tư kỹ lưỡng từ chất liệu (giấy Kraft, Couche, Ivory...) đến các chi tiết gia công sau in như quai túi, cán màng, ép kim... để tạo ra một thành phẩm tinh xảo.

Các giải pháp in ấn quảng cáo khác

Để hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu, In Việt Nhật còn đáp ứng đa dạng các nhu cầu in ấn khác như:

- In thẻ cào trúng thưởng, thẻ cào khuyến mãi giá rẻ

- In logo trên mọi chất liệu, in trên chai lọ thủy tinh, nhựa.

- Sản xuất các ấn phẩm quảng cáo chuyên nghiệp: catalogue, tờ rơi, brochure, name card, profile công ty...

Vì sao nên chọn in ấn tại In Việt Nhật?

Một số lý do nên chọn In Việt Nhật đồng hành trong lĩnh vực in ấn:

- Công nghệ hiện đại: Chúng tôi vận hành hệ thống máy in Offset, Flexo, Kỹ thuật số... đảm bảo màu sắc trung thực, sắc nét trên mọi đơn hàng.

- Quy trình chuyên nghiệp: Khách hàng sẽ được trải nghiệm quy trình in ấn rõ ràng: Tiếp nhận và tư vấn - Thiết kế - In test mẫu - Sản xuất và gia công - Giao hàng đúng hẹn.

Trong hành trình xây dựng thương hiệu, hãy để In Việt Nhật trở thành người đồng hành đáng tin cậy, mang đến những giải pháp in ấn toàn diện, chất lượng và hiệu quả.

Thông tin liên hệ:

- Tên công ty: Công ty TNHH Giải pháp in ấn Việt Nhật

- Địa chỉ: 252 Phan Anh, phường Phú Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Hotline/Zalo: 0975 555 717

- Email: [email protected]