Nông thôn mới Kế Xuyên xây dựng thôn thông minh Là thôn đầu tiên của xã Bình Trung (cũ) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2017, thôn Kế Xuyên 1 (xã Thăng Điền) tiếp tục triển khai xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn thông minh ở giai đoạn mới.

Hệ thống camera lắp đặt gần các trường để hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự tại thôn Kế Xuyên 1. Ảnh: GIANG BIÊN

Hiện nay toàn thôn Kế Xuyên 1 có 14 hệ thống camera giám sát dọc theo các trục đường chính vào các khu dân cư. Riêng trên tuyến đường ĐH 6 đi qua địa bàn thôn có 10 hệ thống camera. Gia đình ông Ngô Văn Nguyện (thôn Kế Xuyên 1) cho biết, có hệ thống giám sát ở mọi ngõ ngách, nhân dân ở đây rất an tâm, an ninh trật tự đảm bảo.

Từ nguồn nông thôn mới, trong năm 2024, 2025, thôn Kế Xuyên 1 đã đầu tư 1 bộ máy vi tính và hệ thống âm thanh, lắp 14 camera an ninh trên tuyến đường thôn, 1 tivi 60 inch, 1 hệ thống loa di động, 4 dụng cụ thể dục cho người già, 6 trụ đèn năng lượng mặt trời tại sân nhà văn hóa thôn với tổng số tiền 220 triệu đồng.

Theo ông Ngô Văn Sự, Trưởng thôn Kế Xuyên 1, hệ thống camera được tích hợp với hệ thống của lực lượng công an và thôn. Do vậy chỉ cần điện thoại kết nối internet là có thể quan sát được hoạt động trên địa bàn thôn.

Qua khảo sát trước đó, thôn đã bố trí lắp đặt hệ thống camera gần Trường Mẫu giáo Bình Trung, phân hiệu Trường Tiểu học Lê Lai để hỗ trợ các trường về an ninh trật tự. Từ ngày có hệ thống camera ở 5 tổ tự quản, tình hình an ninh nông thôn đảm bảo.

Từ năm 2023 đến nay, thôn Kế Xuyên 1 tham gia thi và đạt nhiều giải thưởng về nông thôn mới với tổng số tiền thưởng 150 triệu đồng. Số tiền này cùng với nguồn hỗ trợ nông thôn mới xã, thôn triển khai thực hiện trồng 2km tuyến đường hoa giấy, đúc 500 bi trồng hoa giấy, đúc 250 đế trụ cờ trên tuyến đường thôn và mua sắm một số trang thiết bị nhà văn hóa, còn một phần kinh phí hỗ trợ tổ tự quản tổ chức hoạt động.

Tuyến đường ĐH 6 tại thôn Kế Xuyên 1 được xây dựng xanh, sạch, đẹp. Ảnh: GIANG BIÊN

Hiện nay, thôn Kế Xuyên 1 có 100% đường trục chính thôn, đường ngõ, xóm đã bê tông, trồng cây xanh, cây bóng mát. Mỗi đoạn đường có tổ tự quản ở mỗi trục đường ngõ, xóm, giao các Chi đoàn thanh niên, Chi hội phụ nữ, Chi hội nông dân và Chi hội cựu chiến binh thôn thực hiện.

Mỗi đoạn đường ngang qua nhà dân đều có phân giao cho các hộ giữ gìn vệ sinh môi trường; hệ thống điện chiếu sáng về đêm trên các tuyến đường thôn, ngõ xóm đạt 100%. Việc chỉnh trang vườn nhà, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu được các hộ trong thôn đồng tình hưởng ứng.

Hằng năm có hơn 98% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, 90,3% hộ gia đình có tủ thuốc y tế.

Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; 100% hộ dân thực hiện phí thu gom rác thải; hằng tháng, hằng quý ra quân dọn vệ sinh môi trường; hộ gia đình trong thôn đều có ý thức và tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường.