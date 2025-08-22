Thứ Sáu, 22/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Kinh tế

Kết nối cơ hội hợp tác mới trong hệ sinh thái logistics khu vực miền Trung

THÀNH LÂN 22/08/2025 06:35

Hôm nay 22/8, tại thành phố Huế, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn Logistics Vùng lần VI “Logistics xuyên biên giới - sức bật tăng trưởng vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung”.

Sự kiện quy tụ hơn 400 đại biểu từ các bộ, ngành, cơ quan quản lý, doanh nghiệp logistics, xuất nhập khẩu trong và ngoài nước, hứa hẹn mở ra nhiều gợi mở chiến lược, kết nối thực chất và thu hút dòng đầu tư cho logistics khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Bước sang năm thứ 6, Diễn đàn Logistics Vùng tại thành phố Huế không chỉ là sự kiện chuyên ngành thường niên mà còn mang trọng trách đặc biệt là thúc đẩy liên kết logistics xuyên biên giới, định hình vai trò trung tâm kết nối của logistics khu vực miền Trung trên bản đồ logistics quốc gia và khu vực. Đặc biệt, đánh giá và kiến nghị lộ trình cho phát triển khu thương mại tự do của Vùng.

Trong Quy hoạch phát triển vùng giai đoạn 2021 - 2030, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung được xác định là khu vực động lực, đi đầu cả nước về kinh tế biển. Tận dụng hệ thống cảng biển, cửa khẩu quốc tế, sân bay và hành lang kinh tế Đông - Tây, vùng này được định hướng trở thành đầu mối logistics liên kết cả Bắc - Nam và Đông - Tây, đóng góp trên 6% doanh thu ngành logistics toàn quốc vào năm 2050.

Không chỉ dừng lại ở tầm nhìn, diễn đàn là cơ hội để lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn. Doanh nghiệp sẽ trực tiếp chia sẻ khó khăn trong vận hành, đề xuất giải pháp với cơ quan quản lý, đồng thời kết nối cơ hội hợp tác mới trong hệ sinh thái logistics đang định hình tại Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Những ý kiến đóng góp tại diễn đàn sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện chính sách, định hình ưu tiên phát triển logistics vùng trong giai đoạn tới.

Đây là không gian đối thoại hiếm có để cộng đồng doanh nghiệp cùng thảo luận, đồng hành tháo gỡ các nút thắt trong vận hành, quy hoạch, cơ chế, hướng tới một môi trường logistics hiệu quả, minh bạch và bền vững hơn.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Hàng trăm đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước dự hội nghị xúc tiến đầu tư Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Hàng trăm đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước dự hội nghị xúc tiến đầu tư Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ liên quan tới Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ liên quan tới Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Đà Nẵng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung để quy hoạch 7 vị trí xây dựng khu thương mại tự do

Đà Nẵng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung để quy hoạch 7 vị trí xây dựng khu thương mại tự do

Báo Trung Quốc đánh giá cao quyết định thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Báo Trung Quốc đánh giá cao quyết định thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Hàng trăm đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước dự hội nghị xúc tiến đầu tư Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Hàng trăm đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước dự hội nghị xúc tiến đầu tư Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ liên quan tới Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ liên quan tới Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Đà Nẵng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung để quy hoạch 7 vị trí xây dựng khu thương mại tự do

Đà Nẵng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung để quy hoạch 7 vị trí xây dựng khu thương mại tự do

Báo Trung Quốc đánh giá cao quyết định thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Báo Trung Quốc đánh giá cao quyết định thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Xem thêm Kinh tế
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Kinh tế
      Kết nối cơ hội hợp tác mới trong hệ sinh thái logistics khu vực miền Trung

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO