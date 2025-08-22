Kinh tế Kết nối cơ hội hợp tác mới trong hệ sinh thái logistics khu vực miền Trung Hôm nay 22/8, tại thành phố Huế, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn Logistics Vùng lần VI “Logistics xuyên biên giới - sức bật tăng trưởng vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung”.

Sự kiện quy tụ hơn 400 đại biểu từ các bộ, ngành, cơ quan quản lý, doanh nghiệp logistics, xuất nhập khẩu trong và ngoài nước, hứa hẹn mở ra nhiều gợi mở chiến lược, kết nối thực chất và thu hút dòng đầu tư cho logistics khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Bước sang năm thứ 6, Diễn đàn Logistics Vùng tại thành phố Huế không chỉ là sự kiện chuyên ngành thường niên mà còn mang trọng trách đặc biệt là thúc đẩy liên kết logistics xuyên biên giới, định hình vai trò trung tâm kết nối của logistics khu vực miền Trung trên bản đồ logistics quốc gia và khu vực. Đặc biệt, đánh giá và kiến nghị lộ trình cho phát triển khu thương mại tự do của Vùng.

Trong Quy hoạch phát triển vùng giai đoạn 2021 - 2030, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung được xác định là khu vực động lực, đi đầu cả nước về kinh tế biển. Tận dụng hệ thống cảng biển, cửa khẩu quốc tế, sân bay và hành lang kinh tế Đông - Tây, vùng này được định hướng trở thành đầu mối logistics liên kết cả Bắc - Nam và Đông - Tây, đóng góp trên 6% doanh thu ngành logistics toàn quốc vào năm 2050.

Không chỉ dừng lại ở tầm nhìn, diễn đàn là cơ hội để lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn. Doanh nghiệp sẽ trực tiếp chia sẻ khó khăn trong vận hành, đề xuất giải pháp với cơ quan quản lý, đồng thời kết nối cơ hội hợp tác mới trong hệ sinh thái logistics đang định hình tại Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Những ý kiến đóng góp tại diễn đàn sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện chính sách, định hình ưu tiên phát triển logistics vùng trong giai đoạn tới.

Đây là không gian đối thoại hiếm có để cộng đồng doanh nghiệp cùng thảo luận, đồng hành tháo gỡ các nút thắt trong vận hành, quy hoạch, cơ chế, hướng tới một môi trường logistics hiệu quả, minh bạch và bền vững hơn.