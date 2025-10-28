Xã hội Kết nối cứu hộ trong mùa lũ nhờ mạng xã hội ĐNO - Mưa lớn nhưng ngày qua gây ngập lụt ở nhiều nơi. Cùng với lực lượng chức năng, người dân ở các địa phương vùng hạ lưu sông Thu Bồn, Vu Gia chủ động sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin, cầu cứu, kết nối, cứu hộ và hỗ trợ nhau trong tình huống nguy cấp.

Đội cứu hộ tình nguyện sử dụng ca nô đưa người dân rời rốn lũ đến nơi trú tránh an toàn ở Nông Sơn. Ảnh: Hội thiện nguyện BDS

Thông tin kịp thời trên mạng xã hội đã giúp nhiều người gặp nạn tiếp cận nhanh chóng với lực lượng cứu hộ, khẳng định vai trò thiết yếu của nền tảng này trong công tác phòng, chống thiên tai.

Cầu cứu giữa tâm lũ

Chiều 27/10, nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh chóng đã khiến gia đình chị Trần Thị Hiền (trú xã Nông Sơn) bị cô lập. Với hai con nhỏ và đồ đạc chưa kịp di chuyển lên cao, chị Hiền buộc phải lên mạng xã hội cầu cứu.

Trên trang cá nhân, chị Hiền đăng tải lời kêu gọi khẩn thiết: "Nhà có hai trẻ nhỏ, ai có cano giúp qua đường với mọi người ơi. Gia đình không có ghe đi tới chỗ an toàn, có ai giúp với ạ!", kèm theo hình ảnh ngôi nhà ngập sâu, mặt nước gần chạm trụ cổng.

Bài đăng nhanh chóng lan tỏa. Nhiều người đã chia sẻ số điện thoại của các đội cứu hộ tại Nông Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên; đồng thời, một số khác trực tiếp liên hệ lực lượng chức năng để phối hợp ứng cứu.

Khoảng một giờ sau, cano cứu hộ địa phương đã tiếp cận và đưa cả gia đình chị Hiền đến nơi an toàn. Chị Hiền xúc động chia sẻ: "Tôi đăng trong lúc rất hoảng. Không ngờ chỉ ít phút sau có nhiều người chia sẻ, gọi điện hỏi thăm, hướng dẫn và giúp liên hệ đội cứu hộ. Lúc cano đến, tôi mừng không nói nên lời".

Dòng trạng thái của chị Hiền được nhiều người tương tác và liên lạc với đội cứu hộ đưa gia đình chị đến nơi an toàn. Ảnh: Hien Tran

Tương tự, chị Nguyễn Thị Tuyết (trú xã Duy Xuyên) cũng tìm kiếm hỗ trợ qua mạng xã hội. Khi tan ca làm lúc 16 giờ 30, lo ngại đường về nhà bị ngập, chị đã đăng tải câu hỏi: "Xin tin tức mưa lũ tại Duy Xuyên, cụ thể xã Duy Sơn cũ. Đường nào về nhà an toàn?".

Bài đăng của chị Tuyết nhận được gần 100 bình luận, kèm theo nhiều video, bản đồ vị trí nước ngập và số điện thoại của những người có ghe hỗ trợ. Nhờ đó, chị đã xác định được lộ trình an toàn để trở về nhà.

Không chỉ người dân, chính quyền cấp xã cũng tích cực tận dụng mạng xã hội để lan tỏa thông tin. Điển hình, kênh Facebook của xã Thu Bồn đã đăng tải lời kêu gọi hỗ trợ trang trại bò gần 700 con của anh Trần Tuyển đang bị ngập. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự tương tác của cộng đồng, khiến người dân quanh khu vực lập tức đến giúp di chuyển đàn bò đến nơi an toàn, giảm thiểu thiệt hại cho gia đình.

Theo tổng hợp từ các đội cứu hộ địa phương, trong đợt mưa lũ vừa qua, các số điện thoại khẩn cấp như 112, SOS Quảng Nam (0777.494115), Đội cano ven sông Thu Bồn (0905.617329) hay điều phối viên Trần Quyết Thắng (0949.987888) đã được lan truyền rộng rãi trên Facebook và Zalo. Sự lan tỏa thông tin này giúp lực lượng cứu hộ dễ dàng tiếp nhận yêu cầu, khoanh vùng vị trí người gặp nạn và tiếp cận nhanh chóng hơn hẳn các kênh truyền thống.

Hình thành mạng lưới cảnh báo

Không dừng lại ở việc cầu cứu, mạng xã hội còn trở thành công cụ cảnh báo và truyền tải thông tin nhanh chóng, chính xác tại nhiều địa phương.

Ông Phạm Phú Thái, chuyên viên Văn phòng UBND xã Nông Sơn, với nhiều năm kinh nghiệm trong Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, đã trở thành kênh thông tin đáng tin cậy đối với người dân.

Ông Thái chia sẻ: "Mỗi khi mưa lớn, người dân thường nhắn tin nhờ tôi cập nhật tình hình. Tôi coi đó là trách nhiệm được giao phó. Cứ 2-3 giờ, tôi lại đăng thông tin về mực nước, các khu vực ngập sâu và tuyến đường không thể lưu thông. Bà con theo dõi để chủ động hơn trong việc đi lại. Nhiều trường hợp đăng tin cầu cứu, chỉ mươi phút sau đã có lực lượng đến hỗ trợ".

Đồng thời, các đội SOS tự nguyện và lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp cũng tích cực hoạt động trên mạng xã hội như một kênh điều phối hiệu quả. Các nhóm như "Cứu hộ miền Trung", "SOS Quảng Nam - Đà Nẵng", "Tiếp ứng mùa mưa lũ" hay các nhóm Zalo theo khu vực liên tục cập nhật danh sách người cần hỗ trợ, số điện thoại liên hệ và tọa độ vị trí. Điều này giúp lực lượng chức năng nhanh chóng xác định khu vực, từ đó bố trí phương tiện và nhân lực phù hợp.

Những con đường bị ngập sâu trong nước lũ được cảnh báo kịp thời tới người dân. Trong ảnh là đoạn đường ở xã Nông Sơn. Ảnh: Lưu Đình Long

Tại xã Quế Phước, một địa phương có địa hình phức tạp ven sông Thu Bồn, việc ứng dụng mạng xã hội đã trở thành giải pháp then chốt trong công tác cứu hộ.

Bà Tào Thị Tố Điểm, Chủ tịch UBND xã, cho biết nếu chỉ chờ báo cáo từ các thôn, thông tin có thể bị chậm trễ nhiều giờ. Tuy nhiên, khi người dân đăng tải ảnh, video lên Facebook, lãnh đạo xã có thể nắm bắt ngay tình hình ngập lụt hay nguy cơ sạt lở tại các khu vực, từ đó kịp thời điều động lực lượng ứng phó.

Theo bà Điểm, chính quyền địa phương luôn khuyến cáo người dân ghi nhớ số điện thoại cứu hộ và duy trì liên lạc thường xuyên qua các kênh Zalo, Facebook. Khi thiên tai xảy ra, đây là những công cụ thiết yếu giúp lực lượng chức năng phản ứng nhanh chóng, đồng thời cũng là nền tảng để người dân chủ động chia sẻ cảnh báo cho nhau.

Bà Điểm nhận định: "Công nghệ đã trở thành một phần không thể thiếu trong công tác phòng, chống thiên tai. Nhờ mạng xã hội, nhiều tình huống nguy hiểm được phát hiện sớm, giúp lực lượng chức năng chủ động ứng cứu và nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân. Đó là điều vô cùng đáng quý trong nỗ lực bảo vệ an toàn cho cộng đồng".