Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng thông tin danh sách tình nguyện viên hỗ trợ mưa lũ

Danh sách tình nguyện hỗ trợ mưa lũ được Hội Chữ thập đỏ thành phố cung cấp gồm:

- Khu vực thành phố Đà Nẵng: ông Trần Đình Khoa, điện thoại 0981954711

- Khu vực Thanh Khê trở lên Hòa vang: ông A Tin, điện thoại 0914020333

- Khu vực xã Thượng Đức: ông Nguyễn Xuân Oanh, điện thoại 0969595636

- Khu vực Vĩnh điện - Thăng Bình: ông Nam đội 117, điện thoại 0862217117

- Khu vực Quế Sơn: ông Xuân Lộc và anh em dân quân, điện thoại 0334234661

- Khu vực Điện Bàn: ông Tuấn Anh (xe bán tải trung chuyển), điện thoại 0905524523

- Khu vực Hội An: ông Trung Đào, điện thoại 0374443443

- Khu vực Nông Sơn: ông Tuyết Trương, điện thoại 0979715789

- Khu vực ven Sông Thu Bồn: ông Lê Vĩnh (cano), điện thoại 0905617329

- Khu vực Thăng Bình - Núi Thành: Trần Công Quế - Muối, điện thoại 0868313195

- Khu vực Tam Kỳ: ông Hồ Xuân Lý, điện thoại 0988973189

- Khu vực Phú Ninh: ông Đoàn Ngọc Sự, điện thoại 0934772175

- Khu vực Tiên Phước: anh Sự, điện thoại 0909848087

- Khu vực Bến xe Đà Nẵng: ông Tô Thanh Tài, điện thoại 090 5329214

- Khu vực Mẹ Suốt: ông Phan Phúc, điện thoại 093 6694343

- Khu vực Liên Chiểu, Hòa Khánh Bắc: chị Ngọc, điện thoại 0905602580

- Xe 0 đồng chở tiếp ứng thực phẩm: Davi Lu-y, điện thoại 0938794689

- Khu vực trung tâm Đà Nẵng: ông Hồ Ngọc Thanh, điện thoại 0789234345, 0786768686

- Khu vực Đà Nẵng: ông Lê Đình Lượng, Câu lạc bộ SOS Đại học Đông Á, điện thoại 0867152952

- Đội cano Hà nội vào hỗ trợ: ông Bùi Văn Cường, điện thoại 0982879000

- Cano: ông Trần Quyết Thắng, điện thoại 0949987888

- Khu vực Đà Nẵng: ông Nguyễn Quang 0905924984

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố ban hành quyết định thành Đội ứng phó thiên tai, thảm họa Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng (viết tắt là Đội PDRT) trên cơ sở hợp nhất Đội ứng phó thiên tai, thảm họa của Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (cũ). Đội PDRT gồm 30 thành viên, hoạt động theo Quy chế số 314/TƯHCTĐ, ngày 2/11/2024 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về “Tổ chức và hoạt động của Đội ứng phó thiên tai, thảm họa”.

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, sáng 27/10, mực nước trên sông Vu Gia -Thu Bồn đang lên nhanh. Dự báo, trong 6 - 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn lên ở trên mức báo động 3; sông Hàn trên báo động 2; sông Tam Kỳ ở xấp xỉ mức báo động 1.

Trong khoảng 12 - 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên đạt đỉnh ở mức trên báo động 3; Sông Hàn ở mức trên báo động 2, sau đó dao động ở mức cao; Sông Tam Kỳ trên báo động 1.

Cảnh báo ngập lụt sâu, diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Đặc biệt các xã: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến... Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng.

