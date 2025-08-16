Xã hội Kết nối tri thức giữa học sinh Đà Nẵng và miền núi Phước Sơn ĐNO - Trường THPT Sơn Trà với Trường PTDT Nội trú THCS-THPT Phước Sơn vừa trải qua buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập đầy ý nghĩa.

Lãnh đạo Trường THPT Sơn Trà (bên phải) tặng quà cho học sinh Trường PTDT Nội trú THCS-THPT Phước Sơn.

Trong hành trang của đoàn học sinh Sơn Trà không chỉ có sách vở, đồng phục, quà tặng, mà còn có khát vọng sẻ chia. Những cái bắt tay, nụ cười rụt rè ban đầu nhanh chóng chuyển thành sự gần gũi qua trò chơi, văn nghệ, thảo luận học tập. Đặc biệt, 99 bộ đồng phục cùng 21 tà áo dài dành tặng thầy cô, học trò Phước Sơn đã để lại dấu ấn ấm áp.

Thầy Bùi Minh Quảng, Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Trà khẳng định: “Một khi học sinh biết trân trọng sự khác biệt và học hỏi lẫn nhau thì sẽ cùng tiến bộ, góp phần xây dựng quê hương”.

Thầy Trương Công Thứ, Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú THCS-THPT Phước Sơn xúc động: “Những hoạt động như thế này tiếp thêm động lực, giúp các em học sinh của chúng tôi có thêm niềm vui, niềm tin để nỗ lực hơn nữa”.

Em Phương Giang (lớp 11, Trường PTDT Nội trú THCS-THPT Phước Sơn) bày tỏ: "Em cảm thấy cuộc gặp gỡ giao lưu rất hay, gắn kết giữa hai ngôi trường. Em mong muốn có nhiều cuộc gặp gỡ hơn nữa để chúng em hiểu nhau và cùng tiến bộ".

Qua hoạt động này, học sinh thành phố có dịp trải nghiệm đời sống của miền núi; còn học sinh vùng cao được tiếp thêm niềm tin, động lực và phương pháp học tập mới.

Hành trình tri thức này mở ra hướng đi lâu dài: trao đổi giáo viên, xây dựng câu lạc bộ trực tuyến chung, tổ chức trại hè kết nối miền xuôi – miền ngược. Như lời thầy Quảng: “Chúng ta không chỉ trao cho nhau đồng phục hay sách vở, mà còn gieo những hạt giống hy vọng, cùng nắm tay đi lên”.

Sáp nhập Đà Nẵng – Quảng Nam không chỉ là phép cộng địa giới, mà còn là cơ hội làm giàu bản sắc và bền chặt tình người. Và từ một chuyến đi nhỏ, thông điệp lớn đã lan tỏa: khi đồng bằng và miền núi cùng nắm tay, tri thức sẽ gõ nhịp cho một tương lai chung.