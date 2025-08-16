Y tế Kết nối tri thức - lan tỏa tiến bộ y học Quy tụ hơn 400 chuyên gia, bác sĩ đầu ngành từ khắp cả nước, Hội nghị khoa học Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (phường Điện Bàn Đông) tổ chức vào các ngày 15-16/8, trở thành diễn đàn học thuật quy mô và uy tín của khu vực.

Các bác sĩ và chuyên gia đầu ngành thực hiện các phiên phẫu thuật thị phạm trong chiều 15/8. Ảnh: L.Q

Đây là hoạt động đánh dấu kỷ niệm 20 năm thành lập của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Không chỉ là sự kiện mang tính học thuật, hội nghị khẳng định vị thế và hướng tới tương lai phát triển bền vững của y tế địa phương.

Diễn đàn học thuật

Theo ban tổ chức, hội nghị năm nay tập trung vào hai mảng thế mạnh của bệnh viện: Ngoại - Sản và Nội - Nhi, với hàng chục báo cáo khoa học chuyên sâu. Điểm đặc biệt là sự hiện diện của nhiều giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước, mang đến những nghiên cứu mới nhất và xu hướng y học tiên tiến.

Các chuyên gia từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các hội nghị khoa học ở tầm bệnh viện tuyến tỉnh ít khi có tính học thuật chuyên sâu và thu hút được đông đảo chuyên gia.

Tuy nhiên, tại hội nghị khoa học của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, quy tụ khá nhiều chuyên gia đầu ngành ở các lĩnh vực. Đây là minh chứng cho chiến lược đầu tư bài bản vào con người, công nghệ và hợp tác chuyên môn.

Một trong những điểm nhấn công nghệ là phẫu thuật thị phạm, truyền hình trực tiếp từ phòng mổ đến hội trường. Hình thức này cho phép các bác sĩ trẻ và đại biểu theo dõi trọn vẹn một ca phẫu thuật từ khâu chuẩn bị, thao tác chính đến xử lý tình huống phát sinh.

BS.CKI Trần Công Ân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cho biết, hình thức thị phạm trực tiếp giúp rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành. Việc quan sát các chuyên gia xử lý tình huống khẩn cấp ngay trên bàn mổ là bài học mà không tài liệu nào có thể thay thế.

Phương pháp này đặc biệt hữu ích cho xu hướng điều trị cá thể hóa, khi bác sĩ phải đưa ra quyết định phù hợp với từng bệnh nhân, thay vì áp dụng máy móc phác đồ chung.

Kết nối công nghệ và hợp tác y tế

Song song với các phiên báo cáo tại hội nghị, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức tổ chức triển lãm thành tựu y tế qua 20 năm hoạt động. Triển lãm tái hiện hành trình phát triển qua hình ảnh, tài liệu, từ những ca bệnh phức tạp thành công đến các dự án cộng đồng. Đáng chú ý, khu vực trưng bày dự án tương lai cho thấy định hướng phát triển bền vững của Vĩnh Đức, với trọng tâm là mở rộng chuyên khoa sâu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng trung tâm đào tạo.

Khoảng 50 gian hàng trưng bày từ 24 nhà tài trợ, giới thiệu các thiết bị, công nghệ y tế tiên tiến tại triển lãm. Từ máy chẩn đoán hình ảnh thế hệ mới, hệ thống mổ nội soi 3D, đến phần mềm quản lý hồ sơ bệnh án điện tử… tất cả mở ra cơ hội hợp tác, chuyển giao kỹ thuật giữa bệnh viện và các đối tác trong - ngoài nước.

Ông Trần Công Ân nói thêm, hạ tầng công nghệ và hợp tác doanh nghiệp chính là chìa khóa giúp y tế tuyến tỉnh theo kịp chuẩn mực quốc tế.

Điều này đặc biệt quan trọng khi bệnh viện hướng tới tự chủ tài chính và cạnh tranh trong môi trường y tế mở.

Không chỉ là diễn đàn chuyên môn, Hội nghị Khoa học Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức mang đến thông điệp về vai trò tiên phong của cơ sở y tế địa phương trong nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Việc quy tụ hàng trăm chuyên gia không chỉ nâng cao trình độ đội ngũ nội viện, mà còn lan tỏa tri thức y khoa đến các tuyến y tế lân cận.

Hội nghị còn có sự tham gia của Tập đoàn y khoa Yutokukai, Nhật Bản. TS. Yuichi Otsuka đã trình bày công nghệ mới trong nội soi và siêu âm tầm soát ung thư, mang đến những hy vọng mới cho bệnh nhân khu vực miền Trung trong vấn đề tầm soát ung thư...

Không chỉ khẳng định vị thế của một cơ sở y tế uy tín trong khám và điều trị, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức đang cho thấy mô hình của một trung tâm nghiên cứu và đào tạo của khu vực.

Trong chiến lược 5 năm tới, bệnh viện đặt mục tiêu mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh số hóa quy trình khám chữa bệnh và phát triển các chuyên khoa mũi nhọn như tim mạch, ung bướu, sản nhi.