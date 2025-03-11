Kinh tế Kết quả giải ngân vốn đầu tư công là cơ sở để đánh giá cán bộ ĐNO - Chiều 3/11, phát biểu kết luận cuộc họp về công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công hằng năm là cơ sở đánh giá, bổ nhiệm cán bộ.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu kết luận. Ảnh: NGỌC PHÚ

Khắc phục những hạn chế trong giải ngân vốn đầu tư công

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thời gian qua, các cấp, các ngành và địa phương trong toàn thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, cũng như kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Thay mặt Thường trực Thành ủy, Bí thư Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương có kết quả giải ngân đạt mức cao hơn trung bình của thành phố và cả nước.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của thành phố vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra.

Nguyên nhân chủ yếu là do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tại một số địa phương còn chậm, thiếu quyết liệt; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu chủ động, thiếu sâu sát và quyết tâm chính trị, còn biểu hiện né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố có lúc, có nơi còn thiếu nghiêm túc, chưa kịp thời.

Công tác chuẩn bị dự án còn tồn tại hạn chế, việc lập kế hoạch vốn chưa sát với thực tế và khả năng giải ngân. Công tác bàn giao hồ sơ sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính còn chậm.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra, đôn đốc chưa được tăng cường; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn thiếu chặt chẽ; năng lực của một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu còn hạn chế.

Thường trực Thành ủy nghiêm túc phê bình các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp; đề nghị UBND thành phố, các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương đề ra giải pháp cụ thể, quyết liệt khắc phục ngay những hạn chế, đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2025, phấn đấu hoàn thành vượt mục tiêu giải ngân đã đề ra.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, xử lý vướng mắc

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả giải ngân vốn đầu tư công hằng năm đối với các chương trình, dự án do đơn vị, địa phương mình quản lý.

Đặc biệt, phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án, cá thể hóa trách nhiệm để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; thay thế ngay những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, hạn chế về năng lực và trách nhiệm.

Công tác kiểm tra, giám sát cần được tăng cường, kiên quyết xử lý các hành vi sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Bí thư Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công tại các công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời chủ động, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý vướng mắc phát sinh ngay tại đơn vị, công trường, dự án, bảo đảm kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Công tác phân quyền, ủy quyền trong thực hiện thủ tục đầu tư, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần được tăng cường; nâng cao năng lực cán bộ, công chức chuyên môn làm nhiệm vụ liên quan đến công tác này.

Đặc biệt, chỉ đạo các chủ đầu tư tổ chức rà soát, đấu thầu, đánh giá, lựa chọn đơn vị tư vấn uy tín, có chất lượng để thực hiện các nhiệm vụ của dự án; tránh tình trạng phải bổ sung, điều chỉnh hồ sơ dự án nhiều lần, ảnh hưởng tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn và chất lượng dự án.

Ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố phát biểu. Ảnh: NGỌC PHÚ



Ban Nội chính Thành ủy tham mưu chỉ đạo, đôn đốc Đảng ủy UBND thành phố thực hiện các nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công gắn với thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu việc xem xét, đánh giá kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công là căn cứ quan trọng trong đánh giá xếp loại thi đua của các sở, ngành, địa phương, đơn vị cuối năm 2025 theo đúng Quy định số 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng thời, xem đây là một cơ sở để xem xét, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ khi thực hiện công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền vi phạm quy định trong quản lý đầu tư công, trong thực hiện thanh quyết toán để tồn đọng vốn kéo dài qua nhiều năm.

Nhiều kiến nghị, đề xuất để giải ngân hiệu quả

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị có những đề xuất, kiến nghị để công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả, chỉ tiêu đề ra.

Giám đốc Sở Tài chính thành phố Trần Thị Thanh Tâm cho biết, để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, UBND thành phố cần yêu cầu các đơn vị thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ từng dự án; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, giám sát đầu tư công; áp dụng phần mềm theo dõi giải ngân theo thời gian thực, kịp thời cảnh báo nguy cơ chậm tiến độ.

Thành phố cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian phê duyệt hồ sơ, thanh quyết toán.

Ông Võ Nguyên Chương, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng đề nghị Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường sớm tham mưu UBND thành phố ban hành bộ đơn giá mới sát thực tế; tạm thời cho phép Trung tâm áp dụng mức đơn giá tham chiếu từ Quảng Nam và Đà Nẵng cũ, chọn mức cao hơn cho cùng đối tượng bồi thường, đảm bảo linh hoạt và tiến độ.

Với các hợp đồng tư vấn xác định giá đất, chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán chi phí, đồng thời sớm hoàn thiện phương án bồi thường.

Ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các địa phương tăng cường tiếp dân, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đồng thời sớm ban hành danh mục dự án thu hồi đất bổ sung năm 2025 và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật để đẩy nhanh đấu thầu, triển khai các dự án trọng điểm và dân sinh...