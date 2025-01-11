Xã hội Khách quốc tế chung tay tiếp tế người dân vùng lũ ĐNO - Những ngày này, một số du khách quốc tế đang cư trú tại Hội An cùng chung sức vào các hoạt động hỗ trợ vùng bị ngập sâu với mong muốn chia sẻ phần nào vất vả với cư dân địa phương.

Khách quốc tế chung tay vận chuyển hàng cứu trợ người dân vùng ngập sâu. Ảnh: QUỐC TUẤN

Trong những ngày mưa lũ lịch sử vừa qua, tại Hội An vẫn có lượng lớn khách quốc tế đến du lịch, lưu trú. Một số du khách đồng cảm, chia sẻ nguồn lực và trực tiếp tham gia vào các hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại các vùng bị ngập sâu.

Thông qua sự kết nối của bà Lương Thúy Hà, chủ cơ sở lưu trú Beachside Boutique Hội An (phường Hội An Tây), nguồn kinh phí vận động lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trong đó, nhiều du khách người nước ngoài đang sinh sống tại Hội An cũng góp sức và hỗ trợ tiền để san sẻ phần nào khó khăn với người dân.

Nhiều du khách quốc tế chủ động tham gia đoàn hỗ trợ. Ảnh: QUỐC TUẤN

Bà Lương Thúy Hà cho hay, hai du khách châu Âu đến lưu trú tại Beachside Boutique Hội An khi biết thông tin đã ủng hộ 10 triệu đồng. Từ hôm 31/10 đến nay, có thêm nhiều du khách và người nước ngoài đang sinh sống tại Hội An tiếp tục quyên góp.

Ngoài tiền, họ còn mua thực phẩm, sữa, nước uống, đóng thùng sẵn rồi mang đến ủng hộ. Một số du khách còn ngỏ ý muốn được tham gia đi cứu trợ cùng với đoàn.

Nhiều khách quốc tế ở Hội An tham gia hỗ trợ người dân vùng lũ. Ảnh: QUỐC TUẤN

Ông Jai (39 tuổi) du khách đến từ Úc cho biết: "Tôi thấy việc được đồng hành cùng đoàn cứu trợ rất có ý nghĩa và cũng là một trải nghiệm đáng nhớ, bởi một phần mục đích chuyến du lịch của chúng tôi khi đến Hội An là muốn chia sẻ giá trị mang lại từ du lịch cho cộng đồng địa phương".

Ngoài các vùng ven Hội An, đoàn hỗ trợ sẽ tiếp tục đến với các thôn ngập sâu ở xã Nam Phước trong hôm nay (1/11) để giúp đỡ nhân dân vùng lũ.

Du khách chung tay cứu trợ người dân vùng lũ. Ảnh: QUỐC TUẤN

Du khách quốc tế nhiệt tình tham gia đoàn cứu trợ, cùng với các lực lượng chức năng trao quà cho người dân vùng lũ. Ảnh: QUỐC TUẤN