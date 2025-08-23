Thông tin doanh nghiệp Khách sạn ven sông Bàn Thạch - Điểm đến các sự kiện Với hệ thống phòng hội nghị, hội thảo hiện đại, dịch vụ lưu trú tiện nghi và ẩm thực đa dạng, khách sạn ven sông Bàn Thạch (Bàn Thạch Riverside Hotel & Resort) luôn là lựa chọn tin cậy cho các sự kiện chuyên nghiệp tại thành phố Đà Nẵng suốt 8 năm qua.

Khách Hàn là lượng khách nhiều nhất đến tham quan du lịch, tìm hiểu đầu tư tại khách sạn ven sông Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng. Ảnh XUÂN LAN

Điểm đến các sự kiện chuyên nghiệp

Ngày 19/8, tại phường Bàn Thạch, Viện Sốt rét - ký sinh trùng, côn trùng Quy Nhơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống và loại trừ sốt rét khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Hơn 100 đại biểu đại diện các sở y tế, trung tâm y tế của 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã được khách sạn Bàn Thạch phục vụ hội nghị chu đáo, thành công tốt đẹp.

Cùng hướng về kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2005 - 2025), khách sạn Bàn Thạch đã đồng hành với Công an phường Bàn Thạch tổ chức gặp mặt, chiêu đãi tại sự kiện này.

Trước đó, ngày 15/8, khách sạn Bàn Thạch rộn ràng đón tiếp hơn 500 giáo viên tham dự chương trình “Tập huấn phương pháp giáo dục theo đường hướng giao tiếp, ứng dụng nền tảng số trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá cho giáo viên dạy sách giáo khoa Tiếng Anh - I Learn Smart Start”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ Khách sạn ven sông Bàn Thạch cho biết, sự kiện do Công ty Đại Trường Phát, một đối tác lâu năm của khách sạn Bàn Thạch tổ chức.

Không khí buổi tập huấn sôi nổi, chuyên nghiệp và đầy cảm hứng, mang đến giá trị thiết thực cho công tác giảng dạy môn Tiếng Anh trong năm học mới 2025 - 2026.

Chất lượng luôn đặt lên hàng đầu

Tọa lạc tại số 10 đường Bạch Đằng, đối diện tháp phát sóng truyền hình An Hà cao 163m đẹp bậc nhất miền Trung, nhìn ra sông Bàn Thạch thơ mộng, khách sạn ven sông Bàn Thạch là nơi dừng chân lý tưởng cho việc tham quan, du lịch, mua sắm và công tác của du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Khách sạn ven sông Bàn Thạch là nơi đặt Văn phòng Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai, điểm hẹn của các nhà đâu tư trong nước và quốc tế. Ảnh XUÂN LAN

Đây là nơi đặt Văn phòng Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai (CIZIDCO) - doanh nghiệp nhà nước được giao đầu tư và phát triển hạ tầng cả 3 khu công nghiệp lớn, quy mô 800ha tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

Đầu năm 2017, CIZIDCO đã đầu tư xây dựng khách sạn Bàn Thạch trên diện tích 3,4ha, quy mô 7 tầng, bao gồm 98 phòng, 7 khu biệt thự cao cấp có hồ bơi riêng, 2 sân tennis, cung cấp các dịch vụ lưu trú, hội thảo, hội nghị khách hàng, tiệc cưới 500 - 600 người.

Với phương châm “Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu tối thượng mà CIZIDCO hướng đến”, những năm qua công ty đã đầu tư mở rộng quy mô nhà hàng tiệc cưới, khu spa, phòng gym, hồ bơi Ocean Park và 11 sân Pickleball..., đảm bảo khách sạn Bàn Thạch đạt tiêu chuẩn 4 sao quốc tế.

Nơi đây đã trở thành điểm hội tụ, giao lưu, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư của hàng trăm nhà đầu tư trong và ngoài nước đến các Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Tam Thăng và Tam Thăng mở rộng.

Nơi đây, bạn có thể đặt tiệc sinh nhật, gặp mặt kỷ niệm, gia đình, hội nhóm bạn bè từ 20 người trở lên với giá phải chăng, chỉ từ 200.000 đồng/ khách… Hay bạn đến đây để tận hưởng dòng nước trong vắt của bể bơi Ocean Park và cho con học bơi vào những ngày hè; nâng cao sức khỏe tại phòng gym, thư giãn tại khu spa; hoặc khám phá, trải nghiệm dư vị ẩm thực phong phú của nhà hàng Bàn Thạch.

Không phải ngẫu nhiên, ngày 1/8 vừa qua, khách sạn Bàn Thạch được chọn phục vụ ăn sáng và tiệc trà cho hơn 400 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ UBND thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030…

Với đội ngũ chuyên nghiệp, thực đơn đa dạng, trình bày tinh tế, khách sạn đã mang đến trải nghiệm ẩm thực nhẹ nhàng, chu đáo, góp phần làm nên thành công của đại hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, khách sạn ven sông Bàn Thạch đã

có 8.519 lượt khách lưu trú; trong đó có 2.463 lượt khách trong nước và 6.056 lượt khách quốc tế. Hàn Quốc là quốc gia có lượt khách đến khách sạn Bàn Thạch nhiều nhất, tiếp theo là Trung Quốc, Srilanka, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác.