Thể thao Khai giảng khóa đào tạo huấn luyện viên Pickleball chuẩn quốc tế PCI tại Đà Nẵng ĐNO - Ngày 1/11, tại sân Pickleball Smile (phường Hòa Xuân), Học viện Quốc tế Picklepro tổ chức khai giảng khóa đào tạo huấn luyện viên Pickleball chuẩn quốc tế PCI (Pickleball Coaching International).

Học viên đến từ nhiều địa phương trên cả nước tham gia khóa đào tạo tại Đà Nẵng. Ảnh: T.D

Khóa học PCI Level 1 tại Đà Nẵng được Học viện Quốc tế Picklepro triển khai với mục tiêu đào tạo và xây dựng đội ngũ huấn luyện viên Pickleball chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của phong trào thể thao cộng đồng.

Khóa đào tạo có sự tham dự của đại diện Học viện Quốc tế Picklepro; các giảng viên cao cấp nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, có chứng chỉ huấn luyện viên Pickleball quốc tế; các học viên đến từ nhiều ngành khác nhau, bao gồm huấn luyện viên thể thao, giáo viên thể chất, vận động viên và những người yêu Pickleball mong muốn theo đuổi con đường huấn luyện chuyên nghiệp.

Giảng viên chia sẻ kinh nghiệm đến học viên. Ảnh: T.D



Chương trình đào tạo bao gồm các nội dung trọng tâm: kỹ thuật và phương pháp giảng dạy Pickleball theo chuẩn quốc tế; kỹ năng tổ chức lớp học, huấn luyện thực hành và quản lý học viên; các nguyên tắc trọng tài, chiến thuật thi đấu cơ bản.

Toàn bộ nội dung được giảng dạy theo giáo trình của Pickleball Coaching International (PCI) - tổ chức huấn luyện Pickleball chuyên nghiệp có trụ sở tại Hoa Kỳ, hiện hoạt động tại hơn 20 quốc gia.

Khóa đào tạo diễn ra sôi nổi, chuyên nghiệp. Ảnh: T.D

Sau lễ khai giảng, học viên bước vào buổi học đầu tiên với phần lý thuyết chuyên môn và thực hành kỹ thuật trên sân, dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Hữu Đạt, Giảng viên Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.

Ngày 3/11, sau khi hoàn thành khóa đào tạo, học viên sẽ được trao chứng nhận của Học viện Quốc tế Picklepro.