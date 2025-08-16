Khai mạc Lễ hội đình làng Nại Nam

Khai mạc Lễ hội đình làng Nại Nam
ĐNO - Sáng 16/8, UBND phường Hòa Cường (thành phố Đà Nẵng) tổ chức lễ Chánh tế và khai mạc Lễ hội đình làng Nại Nam năm 2025.
Tham dự buổi lễ có Trưởng Văn phòng đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đà Nẵng Trần Thị Thanh Hải; Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thắng Lợi; Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Thành ủy Nguyễn Đức Nam và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường.
Các đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm công đức các bậc tiền nhân, bày tỏ lòng nhớ ơn các anh hùng nghĩa sĩ đã hi sinh trong những tháng năm đầu Đà Nẵng kháng chiến chống thực dân Pháp.
Đình Nại Nam thuộc phường Hòa Cường, được xây dựng vào năm Ất Tỵ (1905). Trải qua thời gian và chiến tranh, đình Nại Nam đã được trùng tu, sửa chữa nhiều lần, vẫn giữ được kiến trúc ban đầu. Đình được xây dựng bằng gạch, ngói và gỗ, mái lợp ngói âm dương, mặt quay về hướng Đông Nam.
Kiến trúc bên trong theo kiểu nhà rường gồm ba gian hai chái. Nhiều cấu kiện gỗ được chạm trổ khéo léo tinh xảo với các hình tượng cá chép hóa rồng các họa tiết hoa văn hoa lá, cây cỏ, chim muông, mai điểu, tùng lộc. Bên trong chính điện thờ thần Thành hoàng làng và treo các hoành phi, liễn đối.
Ngoài mái hiên có lầu chiêng, gác trống được xây cao, trên có gắn hình dơi ngậm đào. Mái đình lợp ngói âm dương, trang trí hình lưỡng long chầu nguyệt.
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, nhân dân địa phương đã sử dụng ngôi đình làm cơ sở bí mật để hoạt động cách mạng. Hiện nay, đình làng Nại Nam là một trong những di tích có giá trị lịch sử - văn hóa tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng.