Đời sống Khai mạc Lễ hội đình làng Nại Nam ĐNO - Sáng 16/8, UBND phường Hòa Cường (thành phố Đà Nẵng) tổ chức lễ Chánh tế và khai mạc Lễ hội đình làng Nại Nam năm 2025.

Trưởng Văn phòng đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đà Nẵng Trần Thị Thanh Hải dâng hương tại đình làng Nại Nam. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tham dự buổi lễ có Trưởng Văn phòng đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đà Nẵng Trần Thị Thanh Hải; Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thắng Lợi; Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Thành ủy Nguyễn Đức Nam và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường.

Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thắng Lợi dâng hương tại đình làng Nại Nam. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Các đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm công đức các bậc tiền nhân, bày tỏ lòng nhớ ơn các anh hùng nghĩa sĩ đã hi sinh trong những tháng năm đầu Đà Nẵng kháng chiến chống thực dân Pháp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường dâng hương tại Đình làng Nại Nam. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Lãnh đạo phường Hòa Cường và đại diện lãnh đạo xã Trà Tân (đơn vị kết nghĩa với phường Hòa Cường) dâng hương tại đình làng Nại Nam. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đình Nại Nam thuộc phường Hòa Cường, được xây dựng vào năm Ất Tỵ (1905). Trải qua thời gian và chiến tranh, đình Nại Nam đã được trùng tu, sửa chữa nhiều lần, vẫn giữ được kiến trúc ban đầu. Đình được xây dựng bằng gạch, ngói và gỗ, mái lợp ngói âm dương, mặt quay về hướng Đông Nam.

Bên trong chính điện thờ thần Thành hoàng làng. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Kiến trúc bên trong theo kiểu nhà rường gồm ba gian hai chái. Nhiều cấu kiện gỗ được chạm trổ khéo léo tinh xảo với các hình tượng cá chép hóa rồng các họa tiết hoa văn hoa lá, cây cỏ, chim muông, mai điểu, tùng lộc. Bên trong chính điện thờ thần Thành hoàng làng và treo các hoành phi, liễn đối.

Trong đình có 3 bức hoành phi sơn son, thiếp vàng. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Ngoài mái hiên có lầu chiêng, gác trống được xây cao, trên có gắn hình dơi ngậm đào. Mái đình lợp ngói âm dương, trang trí hình lưỡng long chầu nguyệt.

Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hi sinh trong kháng chiến chống Pháp trong khuôn viên Đình làng Nại Nam. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, nhân dân địa phương đã sử dụng ngôi đình làm cơ sở bí mật để hoạt động cách mạng. Hiện nay, đình làng Nại Nam là một trong những di tích có giá trị lịch sử - văn hóa tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng.