Du lịch Khai mạc triển lãm và diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo ngành HORECA ĐNO - Sáng 26/8, tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Tổ chức HorecFex Việt Nam và Liên chi hội Khách sạn Việt Nam khai mạc triển lãm và diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo ngành HORECA (khách sạn - nhà hàng - dịch vụ ẩm thực).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm và diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo ngành HORECA. Ảnh: NGỌC HÀ

Đến dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, cùng 3.500 khách mời là lãnh đạo các sở, ban, ngành, chuyên gia quốc tế, hiệp hội, nhà đầu tư và hơn 500 doanh nghiệp đầu ngành.

Diễn ra trong hai ngày 26 và 27/8, triển lãm và diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo ngành HORECA (HorecFex Việt Nam 2025) có hơn 55 phiên thảo luận chuyên sâu về giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, quản lý, vận hành bền vững doanh nghiệp.

Cập nhật xu hướng và giải pháp công nghệ mới nhất dành cho ngành khách sạn - nhà hàng - dịch vụ ẩm thực.

Trong khuôn khổ sự kiện, khách tham dự trực tiếp tương tác với những giải pháp robot tiên tiến đang được ứng dụng trong ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại triển lãm. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu tại triển lãm, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, Đà Nẵng hiện sở hữu nhiều lợi thế vượt trội về tài nguyên du lịch cùng hệ thống hạ tầng hiện đại. Đặc biệt, số lượng cơ sở lưu trú 4-5 sao tại Đà Nẵng đang dẫn đầu cả nước, với nhiều thương hiệu tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, để có thể khai thác tối đa tiềm năng và tạo ra những giá trị bền vững, cần đổi mới, sáng tạo và sự hợp tác chặt chẽ từ nhiều phía, bao gồm sự đồng hành, gắn kết giữa nhà nước và doanh nghiệp, cùng với sự hỗ trợ, tham vấn kỹ thuật từ các tổ chức trong và ngoài nước.

HorecFex Việt Nam 2025 là cơ hội để các bên kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau đưa ra những giải pháp đột phá, mang tính chiến lược để hoàn thiện chất lượng dịch vụ của ngành.

Thành phố cam kết hỗ trợ tối đa để xây dựng môi trường thuận lợi phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó có du lịch, tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Trùng Khánh, báo cáo năng lực cạnh tranh du lịch và lữ hành (TTDI) năm 2024, du lịch Việt Nam được xếp hạng 59/199 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kết quả này vừa phản ánh nỗ lực đáng ghi nhận, vừa cho thấy những nhiệm vụ quan trọng phía trước như: đầu tư phát triển du lịch, cải thiện hạ tầng, thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ.

HorecFex Việt Nam 2025 sẽ là diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và kiến tạo giải pháp thiết thực nhằm nâng cao sức cạnh tranh, đưa du lịch Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới.