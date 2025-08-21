Ẩm thực Khai thác ẩm thực để phát triển du lịch Ẩm thực không đơn thuần là nhu cầu thiết yếu mà còn là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần, thể hiện phong tục, tập quán và lối sống của một cộng đồng. Việc quan tâm gìn giữ các món ăn địa phương góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa và là cầu nối giao lưu văn hóa với các nước.

Món mỳ Quảng của bà Hồ Thị Thanh Xuân được nhiều thực khách ưa thích bởi giữ được hương vị đặc trưng của món ăn bản địa. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Vẻ đẹp văn hóa ẩm thực bản địa

Với mong muốn tạo nên bản sắc ẩm thực độc đáo của thành phố Đà Nẵng, mới đây, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực thành phố Đà Nẵng (DCCA) phối hợp với Grab Việt Nam (Grab) tổ chức công bố và trao Giải “Quán trứ danh” cho 68 nhà hàng, quán ăn địa phương.

Trong đó có 40 quán ăn đặc trưng, giàu bản sắc được vinh danh ở hạng mục “Hương vị trứ danh” như: Mỳ Quảng 1A, Mỳ Quảng Bà Xuân, Bánh xèo Bà Dưỡng, Bi Mỹ chợ Cồn, Bún chả cá Bà Lữ, Bún bò Bà Rơi…

và 12 quán ăn, nhà hàng được tôn vinh ở hạng mục “Được yêu thích nhất” gồm: Bếp Trang, Nhà hàng Chay Ngọc Chi, Bếp Cô Cao…

Bên cạnh đó, ở hạng mục “Ngôi sao tăng trưởng” ghi nhận 16 đơn vị có tốc độ tăng trưởng ấn tượng, linh hoạt như: Quán ăn Hai Còi, Bánh Mì 365, Túc Tắc Tea…

Ông Lý Đình Quân, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực thành phố Đà Nẵng cho biết, đây là sự kiện đánh dấu hoạt động đầu tiên trong biên bản ghi nhớ hợp tác 3 năm giữa Hiệp hội Văn hóa ẩm thực thành phố Đà Nẵng và Grab nhằm đẩy mạnh quảng bá văn hóa - du lịch địa phương thông qua ẩm thực.

Các đơn vị được lựa chọn và vinh danh dựa trên ba nguồn đánh giá chính, gồm đề cử từ DCCA dựa trên tham vấn chuyên gia, các hội lữ hành và khảo sát du khách; dữ liệu phản hồi từ người dùng GrabFood trong năm 2024 - 2025 và việc tuân thủ quy định vận hành, pháp lý của từng đơn vị.

“Hiệp hội đại diện cho văn hóa ẩm thực xây dựng, quảng bá thương hiệu và tạo ra chuỗi giá trị, nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư, hình thành doanh nghiệp văn hóa ẩm thực, hình thành kinh tế mới về công nghiệp văn hóa, mà hiệp hội có nhiệm vụ kết nối 3 nhà (nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp).

Hiện nay các mô hình kinh doanh ẩm thực vẫn còn thô sơ và mang tính truyền thống, đòi hỏi công nghệ chuyên nghiệp, hiện đại và nguồn lực con người... thì mới xây dựng các chuỗi giá trị để xây dựng thương hiệu ẩm thực Đà Nẵng”, ông Lý Đình Quân nói.

Chia sẻ niềm vui sau khi được trao Giải “Quán trứ danh”, bà Hồ Thị Thanh Xuân, chủ quán Mỳ Quảng Bà Xuân (77 Hà Huy Tập, Đà Nẵng) cho biết: “Chúng tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực thành phố Đà Nẵng quan tâm trao giải và có thêm động lực để đầu tư nâng cao chất lượng món ăn, mở rộng quán.

Việc trao giải “Quán trứ danh” giúp quảng bá, giới thiệu quán ăn đến với thực khách trong và ngoài nước. Để đáp ứng nhu cầu, sắp tới, quán sẽ mở rộng không gian tầng 2 để phục vụ du khách ngày càng tốt hơn”.

Có mặt tại quán Mỳ Quảng Bà Xuân sau khi thưởng thức món ăn tại đây, ông Glenn (người Úc, đến từ Michelin) cho biết, so với một số quán mỳ Quảng khác, mỳ Quảng bà Xuân có hương vị bản địa, thích hợp cho du khách khám phá các món ăn đặc sản của địa phương. Để đánh giá đúng chất lượng của món ăn, chúng tôi cần thưởng thức nhiều lần mới thẩm định được vị ngon của nó.

Hình thành các khu ẩm thực trải nghiệm

Mặc dù mới thành lập khoảng 3 năm, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực thành phố Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức nhiều sự kiện ẩm thực lớn gồm: phối hợp Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam tổ chức Lễ công bố 100 món ăn của 13 tỉnh miền Trung vào năm 2022; sự kiện “Mặn mà Đà Nẵng” tôn vinh các món ăn Đà Nẵng như gỏi cá Nam Ô, nước mắm Nam Ô, bánh tráng Túy Loan...

Một khu trải nghiệm ẩm thực địa phương (bên phải) tại lễ hội Carnaval 2025 ở khu phố Tây An Thượng. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Năm 2024, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực thành phố Đà Nẵng phối hợp các chuyên gia về trà tổ chức sự kiện văn hóa trà nhằm thúc đẩy nhận thức về văn hóa trà.

Năm 2025, hiệp hội phối hợp Grap đề xuất 46 quán ăn ở nhà hàng có yếu tố văn hóa bản địa và truyền thống.

Chia sẻ về ẩm thực Đà Nẵng, ông Lý Đình Quân cho rằng, hiện nay các quán ăn còn rất nhiều việc để làm như bảo vệ thương hiệu, năng lực vận hành, tổ chức quản lý, vệ sinh an toàn thực phẩm, chiến lược phát triển dài hạn... Do đó, hiệp hội sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nhân phát triển lên tầm cao mới.

Cùng với việc phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ đăng ký sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu cho các quán ăn; phối hợp các trường đại học đào tạo nguồn nhân lực; phối hợp Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam vinh danh các đầu bếp và nghệ nhân Việt Nam.

Sắp tới, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực thành phố Đà Nẵng sẽ kiến nghị thành phố xây dựng và thực hiện đề án phát triển các khu đặc sắc về văn hóa ẩm thực Đà Nẵng, đầu tiên là khu ẩm thực An Thượng với khoảng 28 gian hàng, trong đó có 8 gian hàng ẩm thực Đà Nẵng và 20 gian hàng ẩm thực 3 miền.

Khu ẩm thực này sẽ có không gian trải nghiệm khi tổ chức các hoạt động như demo cooking, kết nối chuyển giao các mô hình văn hóa bản địa và food tour tìm hiểu các món ăn văn hóa địa phương, qua đó đào tạo các đầu bếp món ăn văn hóa bản địa.

Ngoài ra còn tổ chức mini show quảng bá văn hóa địa phương như văn hóa ẩm thực Cơ Tu, văn hóa ẩm thực người Chăm và lồng ghép câu chuyện trải nghiệm ẩm thực.

Theo ông Lý Đình Quân, sau khi sáp nhập với Quảng Nam, không gian, khả năng thực hiện tầm nhìn sẽ lớn hơn, có nhiều nguồn lực để sáng tạo, có cơ hội phát triển mục tiêu lớn của mình. Không gian lớn sẽ tạo ra thị trường lớn, tài nguyên lớn, số lượng món ăn cũng gia tăng. Nhờ đó, các giá trị văn hóa, năng lực, nguồn lực cũng được cộng hưởng để tăng lên.

“Mong muốn đầu tiên của chúng tôi là truyền cảm hứng thúc đẩy văn hóa bản địa và kiến tạo thiết lập chuỗi sinh thái giá trị văn hóa bản địa Đà Nẵng nhằm hỗ trợ sinh kế và khởi nghiệp, hình thành các doanh nghiệp văn hóa ẩm thực, tạo năng lực cạnh tranh thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương”, ông Lý Đình Quân nói.