Du lịch Người trẻ quảng bá Đà Nẵng bằng nhiếp ảnh ẩm thực ĐNO - Với tình yêu dành cho quê hương, nhiếp ảnh gia trẻ Lê Nguyễn Văn Happy (hay Lê Happy, SN 1990, phường Sơn Trà) đã đưa hương vị, nhịp sống của Đà Nẵng vào những khung hình sáng tạo, góp phần quảng bá bản sắc thành phố đến với bạn bè gần xa.

Khi món ăn kể câu chuyện về thành phố

Mới đây, chào mừng thành phố Đà Nẵng mới, Lê Happy ra mắt bộ ảnh Thành phố của lễ hội và hương vị - sự kết hợp độc đáo giữa những món ăn đặc trưng và không khí lễ hội rực rỡ. Mỗi khung hình như một lát cắt sống động, để bất kỳ ai ngắm nhìn cũng cảm nhận được nhịp sống và hương vị riêng của thành phố bên sông Hàn.

Ở tác phẩm Thành phố bánh mì ngước nhìn pháo hoa, lễ hội pháo hoa quốc tế - biểu tượng văn hóa đương đại của Đà Nẵng được tái hiện bằng hình ảnh những mô hình người tí hon đắm mình trong ánh sáng rực rỡ, bên ổ bánh mì vàng ruộm.

Với Cầu Rồng dẫn lối tàu cá, biểu tượng cầu Rồng hiện lên giữa “dòng sông bún” chả cá, nơi những con tàu mô hình len lỏi, nương tựa vào di sản ẩm thực là chả cá và cá ngừ, gợi hình ảnh ngư dân vươn khơi từ bến sông Hàn.

Sự dí dỏm còn thể hiện ở Lướt sóng bánh tráng thịt heo. Bãi biển Đà Nẵng biến hóa thành những cơn sóng cuộn vị, gợi liên tưởng tới động tác cuốn bánh tráng chấm mắm nêm đậm đà.

Hay ở Mì Quảng trekking núi Sơn Trà, sắc màu nguyên liệu trong tô mỳ hòa cùng cung đường uốn lượn nơi "lá phổi xanh" của thành phố, để mỗi bước chạy bộ như đang dạo giữa tầng lớp hương vị.

Trước đó, Happy gây ấn tượng với Tầng tầng lớp lớp - The Layerings (trong khuôn khổ triển lãm “Rong rao” của nhóm Đà Nẵng Tui) - dự án tôn vinh những gánh hàng rong.

Lớn lên cùng tiếng rao thân thuộc và hình ảnh đôi quang gánh len lỏi khắp xóm, Lê Happy trăn trở nhiều trước khi chọn 3 món để kể lại bằng ống kính: bánh tráng đập, bánh mì bột lọc, bánh bèo ướt. "Chụp một món ăn quen thuộc và khiến nó mới mẻ, thú vị là thử thách và cũng là trách nhiệm của người làm sáng tạo", anh chia sẻ.

Từ những suy tư đó, Tầng tầng lớp lớp - The Layerings ra đời, bóc tách từng món ăn thành nhiều lớp, nhiều góc nhìn, để mỗi lớp vừa là mảng ký ức, vừa là đường nét thẩm mỹ.

Với bánh tráng đập, anh đặt máy từ dưới lên ghi lại khoảnh khắc tấm bánh sắp được đập, mảnh vụn bay ra. Với bánh mì bột lọc, lớp vỏ vàng giòn được “xuyên thấu” để lộ thế giới bên trong: những chiếc bánh bột lọc trong veo, ôm lấy nhân tôm đỏ au, xen rau thơm, ớt xanh và lát chả. Còn bánh bèo ướt được tách lớp nguyên liệu theo chiều ngang, từng thành phần rõ nét nhưng vẫn hòa quyện.

Mỗi bộ ảnh, Happy đều chọn phong cách thể hiện riêng. Thành phố của lễ hội và hương vị được thực hiện theo phong cách Miniature - thu nhỏ nhân vật và đặt vào bối cảnh món ăn, tạo nên những khung hình trẻ trung, vui tươi.

Tầng tầng lớp lớp - The Layerings lại theo phong cách Still Life Art - sắp đặt tĩnh, để tôn vinh vẻ đẹp và câu chuyện đường phố của từng món ăn.

Mang vẻ đẹp Đà Nẵng vào từng khung hình

Những tấm ảnh của Lê Happy không chỉ tôn vinh món ăn mà còn lưu giữ những lát cắt ký ức, mở ra góc nhìn mới mẻ về ẩm thực Đà Nẵng. Với anh, đó không chỉ là những khung hình đẹp mắt mà còn là cách để người xem cảm nhận “tinh thần” của thành phố qua từng câu chuyện ẩm thực.

Lê Happy tin rằng những dự án thị giác này sẽ giúp quảng bá bản sắc địa phương hiệu quả.



"Mỳ Quảng, bún chả cá, bánh tráng cuốn thịt heo, bánh mì… là những món gắn bó với tuổi thơ và cuộc sống hằng ngày ở đây. Chúng cô đọng tinh hoa ẩm thực miền Trung, mang vị mặn của biển, vị cay của ớt xanh và sự ấm áp của tình người", anh nói.

Việc kết hợp các biểu tượng của thành phố vào món ăn là một thử thách thú vị. Để cầu Rồng “nằm” trên dòng sông bún chả cá, anh phải hình dung mối liên hệ giữa kiến trúc và đời sống ngư dân. Để biển xanh hóa thành sóng bánh tráng thịt heo, anh "nêm" vào đó sự hóm hỉnh và óc liên tưởng. "Muốn kể câu chuyện mới, mình phải quan sát thật kỹ, học hỏi nhiều thể loại ảnh trên thế giới rồi biến nó thành của riêng mình", anh chia sẻ.

Một bộ ảnh hoàn thiện thường mất gần một tháng: 10-14 ngày cho ý tưởng, vài ngày chuẩn bị đạo cụ, 2 ngày chụp và gần một tuần hậu kỳ. “Ý tưởng có thể đến nhanh, nhưng để đủ sâu và chạm được đến cảm xúc của người xem, mình cần thời gian để "nấu chín", Lê Happy tâm sự.

Với anh, những món ăn gắn liền với đời sống chính là nét đặc trưng nhất của Đà Nẵng. "Tôi muốn gửi thông điệp: ẩm thực là một phần bản sắc. Và khi kể về nó, cũng là kể về con người, nhịp sống của thành phố", anh khẳng định.

Lê Happy tin rằng những dự án thị giác như thế này sẽ giúp quảng bá bản sắc địa phương hiệu quả, nhất là với giới trẻ - những người luôn tìm kiếm điều mới mẻ nhưng sẵn sàng kết nối với truyền thống.

Anh luôn xem Đà Nẵng là niềm tự hào và nguồn cảm hứng lớn nhất trong hành trình sáng tạo. “Ước mơ lớn nhất của tôi là thực hiện một triển lãm về ẩm thực và những điều đặc trưng nhất của Đà Nẵng để mọi người thấy thành phố này qua những góc nhìn mới mẻ nhưng vẫn đậm đà truyền thống”, anh bày tỏ.