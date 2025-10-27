Khẩn trương khắc phục sạt lở tại tuyến đường ĐT 601
ĐNO - Sáng 27/10, các đơn vị chức năng của thành phố Đà Nẵng tiến hành kiểm tra thực tế và khẩn trương triển khai biện pháp nhằm khắc phục tình trạng sạt lở tại tuyến đường ĐT 601 (thuộc tổ dân phố Tà Lang, phường Hải Vân).
Đây là tuyến đường dẫn vào khu vực của xóm 7 nhà, nằm ở cuối đường ĐT601 của tổ dân phố Tà Lang. Do mưa lớn nhiều ngày qua khiến phần taluy dương của tuyến đường bị sạt lở, hở hàm ếch một đoạn kéo dài khoảng hơn 100m.
Lực lượng chức năng của phường Hải Vân đã giăng dây, cắm biển cảnh báo người dân. Cả 7 hộ dân trong xóm đã được các lực lượng chức năng di dời tới các khu vực an toàn.
Sau khi kiểm tra thực tế, lãnh đạo Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Cổ phần cầu đường Đà Nẵng triển khai phương án khắc phục tuyến đường ĐT 601. Trước mắt tiến hành kè chắn điểm sạt lở bằng rọ đá, sau đó tiếp tục gia cố, tránh sạt lở kéo dài.