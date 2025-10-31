Giáo dục - Việc làm Khẩn trương vệ sinh trường lớp đón trẻ trở lại trường ĐNO - Ngay sau khi nước rút, các địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng tổng dọn vệ sinh trường học để đón học sinh quay lại lớp sau nhiều ngày tạm nghỉ vì mưa lũ.

Các lực lượng vũ trang hỗ trợ dọn vệ sinh tại Trường Mầm non Vàng Anh (phường Ngũ Hành Sơn). Ảnh: HUY HOÀNG

Tại phường Ngũ Hành Sơn, từ sáng 31/10, các lực lượng vũ trang chung tay cùng thanh niên, giáo viên, nhân viên các trường học tiến hành vệ sinh trường lớp.

Do mưa lớn, Trường Mầm non Vàng Anh (khu vực Thị An, phường Ngũ Hành Sơn) bị ngập lụt, lượng lớn bùn non, rác thải ùn ứ gây mất vệ sinh. Cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị công an, quân sự, biên phòng đóng chân trên địa bàn phường phân công khẩn trương dọn dẹp, bơm nước đẩy rửa bùn non, lau dọn sạch đồ dùng tại các lớp học.

Sau khi vệ sinh, Bộ đội Biên phòng thành phố hỗ trợ phun hóa chất khử khuẩn môi trường sạch sẽ để sớm đón trẻ trở lại trường.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) dọn vệ sinh tại Trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn (xã Bà Nà). Ảnh: HUY HOÀNG

Tại Trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn (xã Bà Nà), nước lũ tràn vào khiến 15 phòng học bị ngập sâu hơn 1,5 mét, bùn non phủ dày trên sàn, tường, bàn ghế và đồ dùng học tập. Từ chiều 30/10 khi nước chuẩn bị rút, lực lượng dân quân thường trực, cha mẹ học sinh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên của trường khẩn trương dọn vệ sinh.

Để hỗ trợ nhà trường, lãnh đạo xã Bà Nà huy động các lực lượng tại chỗ cùng bộ đội thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đội Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) tiến hành vệ sinh môi trường, dọn dẹp, khơi thông cống rãnh, thu gom rác, tiêu độc khử trùng.

Các lực lượng vũ trang hỗ trợ dọn vệ sinh trường học tại xã Bà Nà. Ảnh: HUY HOÀNG

Trường THCS Phạm Văn Đồng (xã Bà Nà) cũng có 18 phòng học bị ngập sâu gần 1 mét. Các lực lượng chia tốp nhỏ xúc dọn bùn đất, sử dụng máy xịt nước công suất lớn và các dụng cụ chuyên dụng để rửa sạch sân trường, tẩy rửa bàn ghế, khơi thông hệ thống thoát nước.

Thầy Nguyễn Tấn Bửu, Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Văn Đồng chia sẻ: “Nếu không có sự trợ giúp của các lực lượng vũ trang, nhà trường phải mất cả tuần mới có thể dọn dẹp xong. Các cán bộ, chiến sĩ làm việc rất khẩn trương, tỉ mỉ và trách nhiệm. Tập thể giáo viên, học sinh và phụ huynh vô cùng biết ơn”.

Sinh viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng hỗ trợ dọn vệ sinh tại Trường Tiểu học Phan Bội Châu (xã Điện Bàn Tây). Ảnh: HUY HOÀNG

Ông Dương Tuấn Tú, quyền Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bà Nà cho biết, ngay khi nước rút, đơn vị huy động toàn bộ lực lượng dân quân tại chỗ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Mục tiêu hàng đầu là bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh; sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường để học sinh đến trường, người dân có nơi khám chữa bệnh.

“Đến trưa 31/10, chúng tôi đã huy động hơn 175 lượt cán bộ, chiến sĩ đơn vị hỗ trợ tổng dọn vệ sinh tại các điểm công cộng trên địa bàn. Khối lượng công việc gần hoàn tất”, ông Dương Tuấn Tú nói.