Thứ Tư, 27/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Đời sống

Khảo sát đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Trà Tập

MINH TRANG - THIỆN TÙNG 27/08/2025 19:30

ĐNO - Ngày 27/8, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng có chuyến khảo sát đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Trà Tập, phục vụ xây dựng Đề án thay đổi nếp nghĩ, cách làm ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

dsc09961(1).jpg
Đồng bào Xơ Đăng sinh sống tại xã Trà Tập. Ảnh: THIỆN TÙNG

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo xã Trà Tập cho biết, xã có diện tích hơn 183km2 với 1.859 hộ/8.384 nhân khẩu; trong đó 98% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu Xơ Đăng, Ca Dong. Toàn xã hiện còn 725 hộ nghèo (chiếm 40%) và 112 hộ cận nghèo (10,45%).

Những năm qua, nhiều chính sách dân tộc được triển khai như: các chương trình mục tiêu quốc gia, Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Nghị quyết số 40 của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) về cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây quế Trà My...

Nhờ đó, lĩnh vực y tế, giáo dục, việc làm, hạ tầng giao thông từng bước cải thiện; mỗi năm xã giải quyết việc làm cho khoảng 300 lao động.

Đáng chú ý, đội ngũ già làng, người có uy tín ở các thôn phát huy vai trò “cầu nối” trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ hủ tục, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Các hội, đoàn thể tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Tập Hà Ra Diêu cho biết, địa phương định hướng phát triển du lịch làm mũi nhọn, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống và sắp xếp dân cư.

Xã kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư về giao thông, điện, nước sạch, trường lớp, trạm y tế và nhà văn hóa thôn; hỗ trợ phát huy tiềm năng du lịch với các điểm nhấn như: Tăk Pổ, Tak Pang, thác Lai Xát, rừng hoa đỗ quyên... góp phần nâng cao đời sống đồng bào và giảm nghèo bền vững.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Xã Trà Tập phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030

Xã Trà Tập phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030

Xã Trà Tập
(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Xã Trà Tập phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030

Xã Trà Tập phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030

Xem thêm Đời sống
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Đời sống
      Khảo sát đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Trà Tập

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO