Đời sống Khảo sát đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Trà Tập ĐNO - Ngày 27/8, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng có chuyến khảo sát đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Trà Tập, phục vụ xây dựng Đề án thay đổi nếp nghĩ, cách làm ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng bào Xơ Đăng sinh sống tại xã Trà Tập. Ảnh: THIỆN TÙNG

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo xã Trà Tập cho biết, xã có diện tích hơn 183km2 với 1.859 hộ/8.384 nhân khẩu; trong đó 98% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu Xơ Đăng, Ca Dong. Toàn xã hiện còn 725 hộ nghèo (chiếm 40%) và 112 hộ cận nghèo (10,45%).

Những năm qua, nhiều chính sách dân tộc được triển khai như: các chương trình mục tiêu quốc gia, Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Nghị quyết số 40 của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) về cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây quế Trà My...

Nhờ đó, lĩnh vực y tế, giáo dục, việc làm, hạ tầng giao thông từng bước cải thiện; mỗi năm xã giải quyết việc làm cho khoảng 300 lao động.

Đáng chú ý, đội ngũ già làng, người có uy tín ở các thôn phát huy vai trò “cầu nối” trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ hủ tục, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Các hội, đoàn thể tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Tập Hà Ra Diêu cho biết, địa phương định hướng phát triển du lịch làm mũi nhọn, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống và sắp xếp dân cư.

Xã kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư về giao thông, điện, nước sạch, trường lớp, trạm y tế và nhà văn hóa thôn; hỗ trợ phát huy tiềm năng du lịch với các điểm nhấn như: Tăk Pổ, Tak Pang, thác Lai Xát, rừng hoa đỗ quyên... góp phần nâng cao đời sống đồng bào và giảm nghèo bền vững.