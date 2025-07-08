Giáo dục - Việc làm Khảo sát thực địa vị trí dự kiến xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại các xã biên giới Ngày 6/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn có chuyến khảo sát, kiểm tra thực địa vị trí dự kiến xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại các xã biên giới đất liền Hùng Sơn, Tây Giang và Avương.

Phó Chủ tịch UBND thàn phố Trần Anh Tuấn khảo sát vị trí dự kiến xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Hùng Sơn. Ảnh: PARAI

Theo báo cáo của các xã Hùng Sơn, Tây Giang và Avương, đến nay các địa phương đã khảo sát vị trí dự kiến xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS, đảm bảo không gian khối phòng học, ký túc xá, nhà ăn, nhà đa năng, sân thể thao, khu công trình phụ trợ và không gian xanh.

Trên cơ sở cải tạo, nâng cấp và mở rộng diện tích các điểm trường, trụ sở xã cũ trước đây, vị trí được lựa chọn để xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS khá thuận lợi, ổn định về địa chất, đảm bảo cung cấp hạ tầng, cũng như an ninh trật tự trên địa bàn...

Tại các điểm khảo sát, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn đề nghị các địa phương tranh thủ thời tiết nắng ráo, tăng cường nhân công để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, đảm bảo theo kế hoạch chung. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo các xã cắt cử cán bộ thường xuyên giám sát quá trình thực hiện, xây dựng nhật ký hằng ngày để có cơ sở theo dõi.

Đồng chí Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất trong quá trình vận hành trường mới là đảm bảo an toàn nơi học tập, sinh hoạt của cán bộ giáo viên và học sinh, nhất là trong điều kiện thiên tai diễn biến bất thường.

Bên cạnh bàn giao mặt bằng đảm bảo an toàn địa chất, chính quyền các địa phương khẩn trương phối hợp với đơn vị có liên quan về hồ sơ, thủ tục nhằm sớm triển khai, hoàn thiện dự án trường học liên cấp theo chủ trương của Trung ương...