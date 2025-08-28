Kinh tế Khởi công dự án nhà ở xã hội Ecohome Hòa Hiệp gần 1.500 căn hộ ĐNO - Sáng 28/8, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại khu đất B4-1, B4-2 thuộc khu tái định cư Hòa Hiệp 4 trên đường Mê Linh (thuộc phường Hải Vân và phường Liên Chiểu).

Đến dự có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Khu tái định cư Hòa Hiệp 4 (tên thương mại dự án Ecohome Hòa Hiệp) có tổng mức đầu tư khoảng 2.125 tỷ đồng, trên diện tích khoảng 4,2ha, gồm 3 tòa nhà, quy mô 1.476 căn hộ nhà ở xã hội.

Mục tiêu nhằm mang đến không gian sống tiện nghi thoải mái, môi trường xanh, sạch cùng giá bán hợp lý, tạo điều kiện cho người lao động tại thành phố Đà Nẵng có thể tiếp cận.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án Ecohome Hòa Hiệp. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Dự án gồm nhiều hệ thống tiện ích và dịch vụ như: hồ bơi, trường mầm non, trung tâm thương mại... Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô (Tập đoàn Capital House), dự kiến dự án hoàn thành vào quý III/2029.

Máy móc khởi công dự án Ecohome Hòa Hiệp. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, công tác thúc đẩy phát triển và đầu tư xây dựng nhà ở xã hội luôn được Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030, đáp ứng nhu cầu của người lao động, công nhân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Riêng đối với thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập được giao đến năm 2030 hoàn thành 28.955 căn; năm 2025 hoàn thành 2.676 căn.

“Lễ khởi công dự án Ecohome Hòa Hiệp là sự kiện quan trọng chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXIII.

Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong phát triển nhà ở xã hội, góp phần giúp thành phố hoàn thành nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao.

Qua đó giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động thu nhập thấp và công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn”, ông Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh.